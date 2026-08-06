Sedan Kevin Warsh blev ny Fed-boss i USA har president Donald Trump kontaktat honom upprepade gånger.
Trump hetsringer Fed-chefen om Irankriget och AI
Enligt källor med insyn i saken söker Trump råd från Warsh om kriget i Iran och hur den snabba ökningen av AI, artificiell intelligens, påverkar ekonomin.
Samtidigt pressar demokraterna i den amerikanska senaten Warsh på information om hans interaktioner med Donald Trump då Fed har krav på sig att agera oberoende från politisk påverkan.
The Wall Street Journal (WSJ), som rapporterar om detta, uppger att det är oklart om Trump och Warsh diskuterat penningpolitik.
En person med insyn i samtalen insisterar dock på att presidenten inte har tagit upp ämnet räntor med Kevin Warsh sedan hans nya roll som Fed-chef bekräftades av senaten.
Trump kör sitt eget race
WSJ skriver samtidigt att ”Trump kringgår regelbundet formella kommunikationskanaler och håller kontakten med en bred kontaktkrets – inklusive världsledare, företagsledare och lagstiftare – via sin personliga mobiltelefon”.
Det är också känt att Trump, mer än någon tidigare president, återkommande varit rasande på Fed och dess oberoende.
Bland annat har han uttalat i en tidigare intervju med WSJ att han är ”en smart röst och bör lyssnas på”.
Han har också sagt att ”Kevin ska vara helt oberoende” och bara ska göra sitt jobb.
Powell blev kallad dumskalle
Jerome Powell, som var Feds ordförande innan Warsh, blev kallad ”en riktig dumskalle” av Trump, som gång på gång hoppade på Powell och tyckte att ”för sent ute” med att sänka räntorna och räntorna inte sänktes i tillräcklig omfattning.
Återkommande hotade Trump med att sparka Powell, som även fick heta ”envis idiot” – vilket Trump inte hade mandat att göra – och han påstod att det var som att ”prata med en väg” med den tidigare Fed-bossen.
Jerome Powell vägrade emellertid kröka rygg för Trumps attacker och han sitter fortfarande i styrelsen i den amerikanska centralbanken. Nu som Fed-guvernör.
Warsh: Trump påverkar inte mig
Powell distanserade sig från presidenten medan Warsh odlar sina kontakter med Trump, och det sistnämnda väcker oro i många led för Feds oberoende ställning till Vita huset.
Kevin Warsh har sagt, när han förra månaden frågades ut av en demokrat, att han inte låter sig styras av Donald Trump.
”Presidenten har inte, innan jag tillträdde detta ämbete, innan jag höjde min högra hand, försökt påverka penningpolitiken. Och om han försökte, skulle jag fortsätta att hålla huvudet sänkt och göra jobbet.”
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