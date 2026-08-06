Trump hetsringer Fed-chefen om Irankriget och AI

Samtidigt pressar demokraterna i den amerikanska senaten Warsh på information om hans interaktioner med Donald Trump då Fed har krav på sig att agera oberoende från politisk påverkan.

The Wall Street Journal (WSJ), som rapporterar om detta, uppger att det är oklart om Trump och Warsh diskuterat penningpolitik.

En person med insyn i samtalen insisterar dock på att presidenten inte har tagit upp ämnet räntor med Kevin Warsh sedan hans nya roll som Fed-chef bekräftades av senaten.

Trump kör sitt eget race

WSJ skriver samtidigt att ”Trump kringgår regelbundet formella kommunikationskanaler och håller kontakten med en bred kontaktkrets – inklusive världsledare, företagsledare och lagstiftare – via sin personliga mobiltelefon”.

Det är också känt att Trump, mer än någon tidigare president, återkommande varit rasande på Fed och dess oberoende.

Bland annat har han uttalat i en tidigare intervju med WSJ att han är ”en smart röst och bör lyssnas på”.

Han har också sagt att ”Kevin ska vara helt oberoende” och bara ska göra sitt jobb.