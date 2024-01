Trots kräftgång – vd:löner i topp hos svenska börsbolag

Världen

Civilförsvarsministern: Svenskar måste förbereda sig på krig

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin påpekar att det kan bli krig i Sverige och svenskarna därför måste förbereda sig på det värsta. Folk och försvars rikskonferens 2024 i Sälen 7-9 januari inleddes med tal via länk från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under söndagen, enligt Aftonbladet. Stödet till Ukraina står högt på dagordningen under konferensen. Sverige måste bygga …