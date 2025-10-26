Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk

”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % och är på väg mot sin svagaste årliga utveckling sedan 2022”, skriver tidningen och berättar att det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 är på väg att bli omkört med den största marginalen sedan 2009.

Den uppkomna situationen förklaras med växande oro kring den amerikanska ekonomins tillväxtutsikter och det fortsatta handelskriget som USA:s president Donald Trump dragit igång.

Investerare söker sig bort från USA

Det här får enligt WSJ investerare att söka sig till andra aktiemarknader än USA:s i jakten på aktier till attraktiva priser.

Som bekant är börsvärderingarna i USA extremt höga i spåren av AI-boomen, som allt fler varnar för är en bubbla.

Medan Wall Street-indexet S&P 500, som nämnts, endast gått upp 15 procent i år står Sydkoreas ledande index Kospi på plus med 64 procent.

Tyska DAX i Frankfurt har ökat med 22 procent och japanska Nikkei 225 med 24 procent.

Storbritanniens FTSE 100, som bara har stigit med 18 procent, kan ändå trösta sig med starkare utveckling i år än S&P 500 i USA.