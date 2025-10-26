Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk

USA
USA-börsen är omkörd i år av aktiemarknaderna internationellt trots att rekorden avlöser varandra på Wall Street. Bilden är från börsgolvet i New York. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 okt. 2025Publicerad: 26 okt. 2025

Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % och är på väg mot sin svagaste årliga utveckling sedan 2022”, skriver tidningen och berättar att det breda, amerikanska börsriktmärket S&P 500 är på väg att bli omkört med den största marginalen sedan 2009.

Den uppkomna situationen förklaras med växande oro kring den amerikanska ekonomins tillväxtutsikter och det fortsatta handelskriget som USA:s president Donald Trump dragit igång.

Investerare söker sig bort från USA

Det här får enligt WSJ investerare att söka sig till andra aktiemarknader än USA:s i jakten på aktier till attraktiva priser.

Som bekant är börsvärderingarna i USA extremt höga i spåren av AI-boomen, som allt fler varnar för är en bubbla.

Läs mer: Gammal taktik mot krasch ska dämpa AI-smäll DagensPS

Medan Wall Street-indexet S&P 500, som nämnts, endast gått upp 15 procent i år står Sydkoreas ledande index Kospi på plus med 64 procent.

Tyska DAX i Frankfurt har ökat med 22 procent och japanska Nikkei 225 med 24 procent.

Storbritanniens FTSE 100, som bara har stigit med 18 procent, kan ändå trösta sig med starkare utveckling i år än S&P 500 i USA.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Har varit den “bästa platsen på jorden”

The Wall Street Journal konstaterar att det som hänt skiljer sig markant från hur det sett ut tidigare under decenniet, då den amerikanska börsen sågs som ”den bästa platsen på jorden för investerare att placera sina pengar”.

Mycket av oron kring den amerikanska aktiemarknaden i dag är kopplat till president Trumps handelstullar, den senaste och pågående nedstängningen av den federala regeringen har inte gjort saken bättre i världens största ekonomi, som brottas med en enormt hög och skenande skuldsättning.

Chefsstrateg: Måste sprida riskerna

Daniel Casali, chefsstrateg för investeringar på brittiska Evelyn Partners, säger till WSJ att osäkerheten kring USA:s ekonomi påkallar att ”diversifiera lite eftersom man egentligen inte vet vad som kommer att komma ut ur Vita huset”.

Det som gör den amerikanska börsen bräcklig är den nästan totala dominans i avkastningen som kommer från big tech-aktier, vilket är en följd av den extrema AI-boomen.

Samtidigt har dessa aktier blivit tokdyra och gjort att investerare i allt högre grad letar alternativa och billigare aktier på andra marknader.

”Att investera i amerikanska marknader håller nästan på att bli en envägskoncentrerad satsning på utveckling och spridning av AI”, säger Ken Ryan, portföljförvaltare på Parnassus Investments, i artikeln.

S&P 500 överlägset bäst på tio år

ANNONS

På lång sikt slår amerikanska aktier fortfarande sina internationella motsvarigheter, skriver WSJ och berättar S&P 500 klättrat med runt 225 procent det senaste årtiondet.

Näst bäst i klassen under decenniet är japanska Nikkei 225, som uppges ha stigit med 158 procent.

FTSE 100 i London har bara gått upp cirka 49 procent under samma tid.

Läs också: Amerikaner tar allt större risker – staten hejar på Realtid

Läs vidare: AI håller USA:s ekonomi flytande – men till vilket pris? DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknaderBörsutvecklingEkonomiRekordUSAWall Street
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS