Samma typ av strategi som hjälpte investerare att inte dras med ner när IT-bubblan sprack används nu för att parera vid en eventuell AI-bubbla.
Gammal taktik används för att slippa smäll om AI kraschar
Tjurmarknaden på börsen i spåren av AI-boomen har fått många att varna för en bubbla med den nya tekniken.
Börsvärderingarna har skjutit i höjden och rekorden avlöser varandra på Wall Streets ledande index.
Stora, professionella investerare tar höjd för det och samtidigt som det finns en rädsla för den extrema AI-hajpen vågar de inte avstå från att exponera sig mot aktier kopplade till artificiell intelligens.
Allt enligt Reuters som berättar att strategin nu är att skifta från vad som beskrivs som ”uppblåsta aktier” till aktier som bedöms bli nästa potentiella vinnare.
Missa inte: AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll DagensPS
Strategin samma som under IT-eran
Därmed har taktiken från IT-eran i slutat av 1990-talet återupplivats, den bidrog till att vissa slapp drabbas av dotcom-kraschen kring millennieskiftet.
Särskilt hedgefonder tillämpade detta koncept då, från 1998-2000, skriver Reuters och uppger att det var en vinnande strategi.
Det drag som en del investerare nu gör anses, åtminstone av dem själva, som välkammade och ett sätt att landa mjukt om värsta scenariot inträffar, det vill säga en börskrasch kopplad till AI.
När IT-ballongen sprack klarade sig vissa hedgefonder från den mesta smärtan i och med att de redan hade sålt av högt värderade aktier innan toppen. I stället valde proffsen att satsa på aktier som hade mer att ge.
Expert: Därför kör vi konceptet igen
Det fungerade då, så därför gör vi det igen, resonerar Francesco Sandrini, en chef på den italienska kapitalförvaltaren Amundi.
Han tycker att AI-entusiasmen på Wall Street är ”irrationell”, skriver Reuters. Han kallar den ”frenetisk” och framhåller sakerna med optioner knutna till aktiekurserna i AI med betoning på stora teknikbolag.
Läs också: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan DagensPS
Han tror dock att rallyt för dessa teknikaktier fortsätter. Förhoppningen är emellertid att bolagen då tänker om och gör satsningar på rimligt värderade tillgångar som genererar vinster.
Strategin är, enligt proffset, att hitta “de högsta tillväxtmöjligheterna som marknaden hittills inte hade upptäckt”.
I det ingår satsningar på mjukvarugrupper, robotik och asiatisk teknik, framgår det.
Drar sig ur bolagen i Magnifika 7:an
Även andra investerare, rapporterar Reuters, räknar med att dra sig ur den så kallade Magnifika 7-gruppen på Wall Street, bland annat då chipjätten Nvidia aktie mer än tredubblats i värde på två år.
Nvidia är världens högst värderade börsbolag och är i dagsläget värt över 4 biljoner dollar.
Det ska sägas att investerarna nu, trots sin mer restriktive hållning, fortfarande behåller sin diversifiering inom AI-sfären.
Utgår från att det blir en AI-krasch
”Oddsen för att den här (AI-boomen) blir en konkurs är mycket höga eftersom det finns företag som spenderar biljoner och alla kämpar om samma marknad som ännu inte existerar”, säger Goshawk Asset Managements IT-chef Simon Edelsten, som arbetade med telekombörsintroduktioner på börsmäklaren Dresdner Kleinwort Benson i London 1999, till Reuters.
Läs även: Nu varnar AI-gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS
Oliver Blackbourn, portföljförvaltare på Janus Henderson, har säkrat upp sina positioner i tekniksektorn på Wall Street i AI-hysterin med exponering mot europeiska hälsovårdstillgångar.
“Vi lever i 1999 tills bubblan spricker”
Bakgrunden är att han rädd för att en AI-krasch ska sänka den amerikanska ekonomin.
Men att förutse när kraschen kommer är omöjligt, menar portföljförvaltaren.
”Vi lever i 1999 tills bubblan spricker”, säger han, enligt Reuters.
Läs också: Bubblan som alla pratar om kan spricka snart DagensPS
Läs vidare: 50 000 miljarder skäl att tänka till innan du köper AI-bubblan Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
