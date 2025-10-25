Gammal taktik används för att slippa smäll om AI kraschar

Tjurmarknaden på börsen i spåren av AI-boomen har fått många att varna för en bubbla med den nya tekniken.

Börsvärderingarna har skjutit i höjden och rekorden avlöser varandra på Wall Streets ledande index.

Stora, professionella investerare tar höjd för det och samtidigt som det finns en rädsla för den extrema AI-hajpen vågar de inte avstå från att exponera sig mot aktier kopplade till artificiell intelligens.

Allt enligt Reuters som berättar att strategin nu är att skifta från vad som beskrivs som ”uppblåsta aktier” till aktier som bedöms bli nästa potentiella vinnare.

Strategin samma som under IT-eran

Därmed har taktiken från IT-eran i slutat av 1990-talet återupplivats, den bidrog till att vissa slapp drabbas av dotcom-kraschen kring millennieskiftet.

Särskilt hedgefonder tillämpade detta koncept då, från 1998-2000, skriver Reuters och uppger att det var en vinnande strategi.

Det drag som en del investerare nu gör anses, åtminstone av dem själva, som välkammade och ett sätt att landa mjukt om värsta scenariot inträffar, det vill säga en börskrasch kopplad till AI.

När IT-ballongen sprack klarade sig vissa hedgefonder från den mesta smärtan i och med att de redan hade sålt av högt värderade aktier innan toppen. I stället valde proffsen att satsa på aktier som hade mer att ge.