Länge var det ett ganska begränsat fenomen på Stockholmsbörsen däremot betydligt vanligare i USA. Men på senare år har det ökat explosionsartat även bland svenska aktier.
Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"
Mest läst i kategorin
Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu
Står vi inför en annalkande börskrasch? Efter en stark återhämtning från april väcks nu allt fler farhågor om en möjlig korrigering på de globala aktiemarknaderna. Bloomberg har tagit del av en rad analytikers röster kring det nuvarande börsläget och vart vi kan vara på väg. Läs även: Så hanterar du börsen i höst: ”Oro kan …
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”. Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han …
AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll
AI-företaget rankades som det tredje mest innovativa i världen – i dag är det bara spillror kvar och händelsen sänder chockvågor genom marknaden. Mitt under Silicon Valleys största boom kollapsade det hajpade AI-bolaget Builder.ai, med säte i London och verksamhet i Indien och Kalifornien, berättar New York Times och varnar för att det som hände …
Siemiatkowski vill ta upp kampen med Investor
Wallenbergarnas Investor är Sveriges mest ägda aktie. Nu utmanas folkaktien av Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski eget investmentbolag Flat Capital. Den ambitionen uttrycker i alla fall entreprenören själv efter fredagens nyhet om Flat Capitals jätteinvesteringen på en halv miljard i försvarsföretaget Defensor. Läs även: Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs – Dagens PS Investmentbolag …
Köpte hus för 585 miljoner – nu värderat till 43
Tänk dig att köpa en bostad för 585 miljoner och strax se den värderad till 43 miljoner. Omöjligt? Inte med hjälp av officiell statistik. Det handlar om Norge och därmed om SCB:s motsvarighet där Statistisk sentralbyrå. När norska skattemyndigheten värderar hus och lägenheter i Oslo använder de nämligen en modell från SSB. Den gör bostäderna …
Nu pekar Privata Affärers expert Marcus Fridell bolagen som han tycker borde gå samma väg och där kurserna då kan lyfta.
Läs mer: Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: “Otroligt billiga” – Dagens PS
Ett sätt att använda vinsten
Det handlar om återköp.
När ett bolag gör vinst så har företagsledningen i praktiken tre olika alternativ för hur vinsten kan skapa värde för ägaren av aktien.
Återinvestera, alltså satsa mer på företages egen verksamhet, vilket kanske ligger närmast tillhands för tillväxtbolag som snabbt vill fortsätta växa och ta marknadsandelar. Eller utdelning, som varit en lång svensk börstradition.
Det tredje alternativet är alltså återköp av egna aktier vilket på så sätt minskar det totala antalet aktier i bolaget och teoretiskt höjer värdet på det kvarvarande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Storbankerna har gynnats
“Återköp har blivit ett allt större inslag på Stockholmsbörsen. Det senaste året har svensknoterade bolag återköpt aktier för drygt 40 miljarder kr, enligt data från Holdings. Det är tre gånger högre volym än som gällde 2018.”, skriver nu Privata Affärers expert.
En anledning är att många aktiers kurser har haft svårt att lyfta trots att verksamheterna fortsatt gå starkt.
Han lyfter exempelvis storbankerna Nordea (börskurs Nordea) och SEB (börskurs SEB) som två exempel som satt igång med återköp:
“De båda bankerna har samtidigt haft en strålande utveckling. Nordea har genererat en totalavkastning på 93 procent sedan de drog igång sina återköp i oktober 2021, vilket kan jämföras med 21 procent för index. Utvecklingen har varit snarlik för SEB som påbörjade sina återköp samma månad.”
Aktierna som skulle kunna gynnas
De svenska aktierna som ägnat sig åt återköp under senare år spänner över flera branscher och sektorer. Och inte alla återköp har lett till kurslyft ska understrykas.
Nu anser Marcus Fridell att fler bolag borde besluta om det och lyfter särskilt ett par aktier i fastighetssektorn där värderingarna är låga nu.
“Aktien framstår som en köpvärd lågriskaktie. Man ska inte räkna med någon raketutveckling, men annonserade återköp skulle troligen sätta fart på aktien”, skriver han om Heba (börskurskurs Heba).
Även John Mattson (börskurs John Mattson), Fabege (börskurs Fabege) och Castellum (börskurs Castellum). pekas ut som aktier som skulle kunna gynnas av återköp.
Läs även: Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
En klassisk bilmodell gör comeback – men den har krympt
En bilmodell som var känd för sin kompakta storlek och smidighet i stadstrafik planerar en återkomst. Tillverkaren satsar nu på att återuppliva sin ikoniska modell, men nu med en helt ny, modern twist, och den har krympt. Märket Smart, som specialiserar sig på elbilar, utökar sin produktportfölj med en helt ny tvåsitsig citybil. Modellen, som …
Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland
Ryssland ökar censuren. 1 september har flera nya lagar trätt i kraft som kraftigt skärper kontrollen över internet och sociala medier. Den ryska regimen fortsätter att begränsa friheten i landet. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har myndigheterna kraftigt skärpt kontrollen över internet och sociala medier. Den här veckan träder fler repressiva lagar i kraft …
Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"
Länge var det ett ganska begränsat fenomen på Stockholmsbörsen däremot betydligt vanligare i USA. Men på senare år har det ökat explosionsartat även bland svenska aktier. Nu pekar Privata Affärers expert Marcus Fridell bolagen som han tycker borde gå samma väg och där kurserna då kan lyfta. Läs mer: Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: …
Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA
Han är känd för att använda sina diagram för att illustrera sina prognoser, ofta av skrämmande karaktär, och nu ser han ett berg av inflation resa sig över USA. Torsten Slok, chefsekonom på Apollo Globala Management, har återkommande varnat för en hägrande AI-bubbla och pekat på likheterna med värderingarna innan IT-bubblan sprack. Läs även: AI-kraschen …
Nytt bottenläge för turism till USA
Turismen till USA är på fallrepet under 2025 – och som om inte det vore nog har myndigheterna lagt på en ny avgift som får plånboken att skrika rakt ut. Välkommen till semesterpriset deluxe. När bilder på tomma gator ersätter Times Square – och avgifter gör det ännu tommare För bara några år sedan var …