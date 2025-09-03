Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Storbankerna har gynnats

“Återköp har blivit ett allt större inslag på Stockholmsbörsen. Det senaste året har svensknoterade bolag återköpt aktier för drygt 40 miljarder kr, enligt data från Holdings. Det är tre gånger högre volym än som gällde 2018.”, skriver nu Privata Affärers expert.

En anledning är att många aktiers kurser har haft svårt att lyfta trots att verksamheterna fortsatt gå starkt.

Han lyfter exempelvis storbankerna Nordea (börskurs Nordea) och SEB (börskurs SEB) som två exempel som satt igång med återköp:

“De båda bankerna har samtidigt haft en strålande utveckling. Nordea har genererat en totalavkastning på 93 procent sedan de drog igång sina återköp i oktober 2021, vilket kan jämföras med 21 procent för index. Utvecklingen har varit snarlik för SEB som påbörjade sina återköp samma månad.”

Aktierna som skulle kunna gynnas

De svenska aktierna som ägnat sig åt återköp under senare år spänner över flera branscher och sektorer. Och inte alla återköp har lett till kurslyft ska understrykas.

Nu anser Marcus Fridell att fler bolag borde besluta om det och lyfter särskilt ett par aktier i fastighetssektorn där värderingarna är låga nu.

“Aktien framstår som en köpvärd lågriskaktie. Man ska inte räkna med någon raketutveckling, men annonserade återköp skulle troligen sätta fart på aktien”, skriver han om Heba (börskurskurs Heba).

Även John Mattson (börskurs John Mattson), Fabege (börskurs Fabege) och Castellum (börskurs Castellum). pekas ut som aktier som skulle kunna gynnas av återköp.

Läs även: Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september – Dagens PS

