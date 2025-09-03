Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Tricket som lyfter kurserna: "Aktierna där det kan ske"

En ny trend bland svenska börsbolag har fått flera aktier att lyfta under senare år.
En ny trend bland svenska börsbolag har fått flera aktier att lyfta under senare år. (Foto: Bebeto Matthews(AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Länge var det ett ganska begränsat fenomen på Stockholmsbörsen däremot betydligt vanligare i USA. Men på senare år har det ökat explosionsartat även bland svenska aktier.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nu pekar Privata Affärers expert Marcus Fridell bolagen som han tycker borde gå samma väg och där kurserna då kan lyfta.

Läs mer: Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: “Otroligt billiga” – Dagens PS

ANNONS

Ett sätt att använda vinsten

Det handlar om återköp.

När ett bolag gör vinst så har företagsledningen i praktiken tre olika alternativ för hur vinsten kan skapa värde för ägaren av aktien.

Återinvestera, alltså satsa mer på företages egen verksamhet, vilket kanske ligger närmast tillhands för tillväxtbolag som snabbt vill fortsätta växa och ta marknadsandelar. Eller utdelning, som varit en lång svensk börstradition.

Det tredje alternativet är alltså återköp av egna aktier vilket på så sätt minskar det totala antalet aktier i bolaget och teoretiskt höjer värdet på det kvarvarande.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Storbankerna har gynnats

“Återköp har blivit ett allt större inslag på Stockholmsbörsen. Det senaste året har svensknoterade bolag återköpt aktier för drygt 40 miljarder kr, enligt data från Holdings. Det är tre gånger högre volym än som gällde 2018.”, skriver nu Privata Affärers expert.

ANNONS

En anledning är att många aktiers kurser har haft svårt att lyfta trots att verksamheterna fortsatt gå starkt.

Han lyfter exempelvis storbankerna Nordea (börskurs Nordea) och SEB (börskurs SEB) som två exempel som satt igång med återköp:

“De båda bankerna har samtidigt haft en strålande utveckling. Nordea har genererat en totalavkastning på 93 procent sedan de drog igång sina återköp i oktober 2021, vilket kan jämföras med 21 procent för index. Utvecklingen har varit snarlik för SEB som påbörjade sina återköp samma månad.”

Aktierna som skulle kunna gynnas

De svenska aktierna som ägnat sig åt återköp under senare år spänner över flera branscher och sektorer. Och inte alla återköp har lett till kurslyft ska understrykas.

Nu anser Marcus Fridell att fler bolag borde besluta om det och lyfter särskilt ett par aktier i fastighetssektorn där värderingarna är låga nu.

“Aktien framstår som en köpvärd lågriskaktie. Man ska inte räkna med någon raketutveckling, men annonserade återköp skulle troligen sätta fart på aktien”, skriver han om Heba (börskurskurs Heba).

Även John Mattson (börskurs John Mattson), Fabege (börskurs Fabege) och Castellum (börskurs Castellum). pekas ut som aktier som skulle kunna gynnas av återköp.

Läs även: Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktieåterköpAktietipsPrivata AffärerStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS