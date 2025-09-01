Norska analyshuset Pareto har plockat ut sju nya aktier med sikte på att spöa börsens index i september. Stark tillväxt, intressanta triggers och potential omvärdering kan ligga i korten för bolagen.
Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september
Paretos månadsportfölj har utklassat index sedan starten men haft ett tufft 2025 – kanske kommer vändningen nu med de sju nya börsfavoriterna?
Läs även: Analyshusets två svenska favoritaktier: “Är 45 procent undervärderad” – Dagens PS
Har inte lyckats pricka in vinnarna hittills i år
Paretos portfölj med favoritaktier utvecklades svagt i augusti med en uppgång på 0,19 procent, vilket var 84 punkter under OMXSGI som steg med 1,03 procent.
Fem av tio innehav slog index, men tre aktier drog ner resultatet markant: Logistea (börskurs Logistea), Munters (börskurs Munters) och Storytel (börskurs Storytel).
Trots en uppgång på 4,22 procent hittills i år ligger portföljen fortfarande 119 punkter efter sitt jämförelseindex.
Sedan starten i februari 2017 är dock avkastningen stark – upp 421 procent mot index plus 127 procent.
Med den bakgrunden görs nu en omfattande ommöblering. Munters behålls visserligen men övriga två förloraraktier får lämna tillsammans med fem andra innehav.
Spel och vård som tillväxtmotorer
In kommer i stället sju andra bolag.
Först ut är Paradox Interactive (börskurs Paradox). Paradox menar att bolaget handlas till attraktiva nivåer samtidigt som en stark innehållsplan är på plats. Framför allt nämns den kommande lanseringen av storspelet Europa Universalis 5.
“Paradox inkluderas givet dess attraktiva värdering och roadmap för innehåll, där lanseringen av Europa Universalis 5 väntas bli en kursdrivande trigger”, skriver analyshuset.
Även Carl Bennets vårdbolag Getinge (börskurs Getinge) tar plats.
Här är förväntningarna högt ställda inför tredje kvartalets rapport. Fokus riktas särskilt mot divisionen Acute Care Therapies, som bedöms ha positiva jämförelsetal i ryggen.
Industribolag med potential till omvärdering
På listan över nya innehav återfinns även Thule (börskurs Thule).
Bolaget väntas dra nytta av QuadLock-förvärvet och förbättrade marginaler. Detta kan i sin tur ge stöd för en uppvärdering av aktien.
Mer än en sportlovs-aktie – Thules vd i stor intervju
“Vi har närmare 300 anställda som jobbar heltid med produktutveckling och tester över hela världen”, berättar Veckans börsprofil Thules vd Mattias Ankarberg i en längre intervju för Dagens PS.
Industrijätten Trelleborg (börskurs Trelleborg) adderas också.
Paretos analys ser goda möjligheter för en volymåterhämtning under andra halvåret, vilket kan höja lönsamheten ytterligare;
“Trelleborg adderas för sina solida fundamenta och potentialen till volymåterhämtning i H2 som kan lyfta marginalerna mot målet på 20 procent.”
Försvar och investeringar till rabatt
VNV Global (börskurs VNV Global) får plats efter att ha stärkt balansräkningen genom sin exit ur Gett.
Aktien handlas med stor rabatt mot substansvärdet, och Paretos ser chans till en omvärdering inför kapitalmarknadsdagen i september.
Scandinavian Astor Group (börskurs Astor) är ytterligare ett tillskott. Bolaget har imponerat med stark organisk tillväxt, rekordhög orderbok och en aktiv förvärvsagenda.
“Vi inkluderar Scandinavian Astor Group för dess starka organiska tillväxt, rekordhöga orderbok och M&A-kapacitet i Q2”, skriver Pareto.
Slutligen tar försvarsbolaget Mildef (börskurs Mildef) plats i portföljen.
Bolaget har haft en tuff utveckling efter en vinstvarning, men Paretos analys ser kursnedgången som en möjlighet.
De sju nya aktierna i Paretos septemberportfölj med analyshusets egen motivering:
- Paradox – attraktiv värdering och stark roadmap, med Europa Universalis 5 som kommande kursdrivare.
- Getinge – positiv trend i Acute Care Therapies, starka utsikter inför Q3.
- Thule – synlig vinsttillväxt från QuadLock-förvärvet och marginalförbättring.
- Trelleborg – stabila fundamenta och chans till volymåterhämtning som kan lyfta marginalerna mot 20 %.
- VNV Global – substansrabatt och starkare balansräkning efter exit ur Gett.
- Scandinavian Astor Group – rekordhög orderbok och stark tillväxt i kombination med förvärvskapacitet.
- Mildef – kursnedgång efter vinstvarning skapar köpläge inför kapitalmarknadsdag.
Läs även: Forna börsraketens vd: “Där ser vi kraftig tillväxt nu” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
