Analyshuset: Sju aktier som kan klå index i september

Paretos månadsportfölj har utklassat index sedan starten men haft ett tufft 2025 – kanske kommer vändningen nu med de sju nya börsfavoriterna?

Har inte lyckats pricka in vinnarna hittills i år

Paretos portfölj med favoritaktier utvecklades svagt i augusti med en uppgång på 0,19 procent, vilket var 84 punkter under OMXSGI som steg med 1,03 procent.

Fem av tio innehav slog index, men tre aktier drog ner resultatet markant: Logistea (börskurs Logistea), Munters (börskurs Munters) och Storytel (börskurs Storytel).

Trots en uppgång på 4,22 procent hittills i år ligger portföljen fortfarande 119 punkter efter sitt jämförelseindex.

Sedan starten i februari 2017 är dock avkastningen stark – upp 421 procent mot index plus 127 procent.

Med den bakgrunden görs nu en omfattande ommöblering. Munters behålls visserligen men övriga två förloraraktier får lämna tillsammans med fem andra innehav.