Rekordpris på guld: Nu säljer de allt

När guldpriserna slår rekord är det många som vill utnyttja tillfället och casha in. Till dem hör Umicore, en belgisk företagsgrupp inom återvinning av metaller.

Nu säljer man ut hela sitt guldlager, får ett rejält tillskott till kassan och får dessutom se sin aktie lyfta på börsen i Bryssel, skriver BFM Bourse.

4,5 miljarder in

Umicore har beslutat att det är dags att tjäna pengar på sina guldtillgångar. Onsdag kom beskedet att man säljer hela sitt guldlager, värderat till motsvarande 4,5 miljarder kronor, för att dra nytta av rekordvärderingen av guld.

Guldpriset översteg 4 000 dollar per uns för första gången onsdag, en kursutvecklingen driven av ökad ekonomisk och geopolitisk osäkerhet adderad med förväntningar på nya amerikanska räntesänkningar.

