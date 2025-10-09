En belgisk företagsgrupp inom metallåtervinning utnyttjar rekordpriset på guld. Nu säljer man ut hela sitt lager.
Rekordpris på guld: Nu säljer de allt
När guldpriserna slår rekord är det många som vill utnyttja tillfället och casha in. Till dem hör Umicore, en belgisk företagsgrupp inom återvinning av metaller.
Nu säljer man ut hela sitt guldlager, får ett rejält tillskott till kassan och får dessutom se sin aktie lyfta på börsen i Bryssel, skriver BFM Bourse.
Guld men inga gröna skogar. Dagens PS
4,5 miljarder in
Umicore har beslutat att det är dags att tjäna pengar på sina guldtillgångar. Onsdag kom beskedet att man säljer hela sitt guldlager, värderat till motsvarande 4,5 miljarder kronor, för att dra nytta av rekordvärderingen av guld.
Guldpriset översteg 4 000 dollar per uns för första gången onsdag, en kursutvecklingen driven av ökad ekonomisk och geopolitisk osäkerhet adderad med förväntningar på nya amerikanska räntesänkningar.
Högsta kursen på ett år
Umicores aktie steg efter beskedet om guldförsäljningen. Kursen gick upp drygt 6,2 procent till 16,38 euro på Bryssel-börsen, vilket är den högsta nivån på ett drygt år.
Företagets börsvärde efter kursuppgången uppgår till motsvarande 45 miljarder kronor.
Umicore meddelar även att de ska sälja och leasa tillbaka sina anläggningstillgångar inom smycke, industrimetaller och raffinering av ädelmetaller.
Belgiska Umicore producerar ”halvfärdigt” guld för smycken, elektronik och andra industriella ändamål.
Man återvinner även guld ur elektroniskt avfall eller förädlar det till industriella komponenter.
Frigör kapital
Försäljningen av guldlagret frigör likvida medel i ”betydande omfattning”, tack vare de starka guldpriserna, noterar JP Morgan-analytikern Chetan Udeshi.
“När det gäller guld ansåg företaget att det var mer effektivt att leasa metallen snarare än att äga den, eftersom guldleasingmarknaden är mycket likvid och leasingkostnaderna också är attraktiva, med en relativt stabil trend”, tillägger han.
