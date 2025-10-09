Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Rekordpris på guld: Nu säljer de allt

Säljer när guldet når rekordnivåer
Belgiska Umicore säljer nu hela sitt guldlager och kan casha in rejält. Många företag med guld i lager vill nu casha in när guldpriset är på nya rekordnivåer. (Foto: Lars Pehrson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

En belgisk företagsgrupp inom metallåtervinning utnyttjar rekordpriset på guld. Nu säljer man ut hela sitt lager.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När guldpriserna slår rekord är det många som vill utnyttja tillfället och casha in. Till dem hör Umicore, en belgisk företagsgrupp inom återvinning av metaller.

Nu säljer man ut hela sitt guldlager, får ett rejält tillskott till kassan och får dessutom se sin aktie lyfta på börsen i Bryssel, skriver BFM Bourse.

Guld men inga gröna skogar. Dagens PS

4,5 miljarder in

Umicore har beslutat att det är dags att tjäna pengar på sina guldtillgångar. Onsdag kom beskedet att man säljer hela sitt guldlager, värderat till motsvarande 4,5 miljarder kronor, för att dra nytta av rekordvärderingen av guld.

Guldpriset översteg 4 000 dollar per uns för första gången onsdag, en kursutvecklingen driven av ökad ekonomisk och geopolitisk osäkerhet adderad med förväntningar på nya amerikanska räntesänkningar.

Guldfeber när priset når historiskt hög nivå. Dagens PS

Rekordhögt pris på guld och då ökar trycket hos de som värderar och handlar med guld. Nu vill privatpersoner sälja guld i stor omfattning. (Foto: Olga Demiankova/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Högsta kursen på ett år

ANNONS

Umicores aktie steg efter beskedet om guldförsäljningen. Kursen gick upp drygt 6,2 procent till 16,38 euro på Bryssel-börsen, vilket är den högsta nivån på ett drygt år.

Företagets börsvärde efter kursuppgången uppgår till motsvarande 45 miljarder kronor.

Umicore meddelar även att de ska sälja och leasa tillbaka sina anläggningstillgångar inom smycke, industrimetaller och raffinering av ädelmetaller.

Belgiska Umicore producerar ”halvfärdigt” guld för smycken, elektronik och andra industriella ändamål.

Man återvinner även guld ur elektroniskt avfall eller förädlar det till industriella komponenter.

Ray Dalio mot strömmen: Så mycket guld bör du ha. Dagens PS

Frigör kapital

Försäljningen av guldlagret frigör likvida medel i ”betydande omfattning”, tack vare de starka guldpriserna, noterar JP Morgan-analytikern Chetan Udeshi.

“När det gäller guld ansåg företaget att det var mer effektivt att leasa metallen snarare än att äga den, eftersom guldleasingmarknaden är mycket likvid och leasingkostnaderna också är attraktiva, med en relativt stabil trend”, tillägger han.

ANNONS

Guld i Storuman väcker hopp om ny storgruva. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenGuldGuldpris
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David och Emma
Spela klippet
Börs & Finans

Embracer splittrar experterna: “En spännande höst väntar”

09 okt. 2025
ANNONS
ANNONS