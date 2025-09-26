Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Toppchef: Supercykeln med AI bara i sin vagga

AI
Toppinvesteraren målar upp en lång och revolutionerande period av artificiell intelligens, en så kallad AI-supercykel. (Foto: Brontë Wittpenn/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Enligt den tunge investeraren kommer AI-supercykeln, som han kallar den, ”förändra världen i alla aspekter”, rapporterar CNBC.

Raj Ganguly, medgrundare och vd för riskkapitalbolaget B Capital, medverkar i fredagens avsnitt av den amerikanska nyhetskanalen CNBC:s podcast ”Beyond the Valley”.

Där säger han att “AI-supercykeln” i stort sett bara börjat, den har tre-fyra år på nacken, men det kommer bli en revolutionerande era på 15 eller 20 år, så länge kommer den så kallade AI-supercykeln att hålla i sig, är toppinvesterarens övertygelse.

Det innebär supercykel i normala fall

Begreppet supercykel är vanligtvis synonymt med en lång period av tillväxt på en marknad.

Nu är det artificiell intelligens som står som draglok med världsomspännande följder, slår Raj Ganguly fast.

Han spår att tekniken exempelvis kommer leda till ”djupgående förändringar” inom läkemedelsbranschen och på arbetsmarknaden.

Det är i och för sig inget nytt, det siar även flera andra experter om mot bakgrund av AI-boomen, där företag har investerat åtskilliga miljarder dollar.

Goldman om AI: Annorlunda supercykel

Även investmentbanken Goldman Sachs på Wall Street har förklarat att artificiell intelligens blir en nyckelfaktor, man har talat om en ”annorlunda supercykel”, påminner CNBC.

Nu säger Raj Ganguly att förändringarna som den nya tekniken för med sig är de största sedan han började jobba inom tekniksektorn i slutet av 1990-talet.

Han beskriver det som att Silicon Valley är ”tillbaka på ett stort sätt” och då med generativ AI med en betydande marknadsandel i ekosystemet som omger tekniksektorn.

”Det kommande decenniet handlar mycket om att omforma branscher som har berörts mindre av teknik, och det går långt bortom konsumentteknik”, säger gurun om AI.

Tekniken välsignelse för ensamgrundare?

Han tror att tekniken kan göra ensamma entreprenörer enormt framgångsrika utan att de behöver kosta på dyr utrustning eller anlita programmerare, detta då AI kan hjälpa dem bygga och koda utan att de själv ens vet hur man bygger och kodar.

Fokus hamnar på generativ AI och avancerade halvledare, enligt hans prognos.

Han sticker samtidigt inte under stolen med att AI samtidigt är ”en liten bubbla” som vi redan befinner oss i.

Det kommer även ta längre tid att förändra världen än vad många tror, säger Ganguly i CNBC-podden.

Hans eget företag ä inriktat på deep tech uppges ha holdingbolag inom hälsa- och sjukvård men även klimatsektorerna.

Förutom AI, förstås.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

