Enligt den tunge investeraren kommer AI-supercykeln, som han kallar den, ”förändra världen i alla aspekter”, rapporterar CNBC.
Toppchef: Supercykeln med AI bara i sin vagga
Mest läst i kategorin
Fondguru varnar för börskrasch i stil med 1929
Mark Spitznagel är hedgefondprofilen som tidigare skördat vinster i samband med börskrascher och nu varnar för en ny, blytung smäll på marknaden. Enligt Spitznagel kommer utvecklingen innan nästa krasch på börsen att likna den som inträffade 1929. Men innan dess räknar proffset med att det amerikanska jämförelseindexet S&P 500 klättrar kraftigt, kanske uppemot nivån 8 …
Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"
I Bottenviken finns stora fyndigheter av mangan. Fynden beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa över 600 nya jobb. Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i …
Upp, upp, upp – nya rekord kan vänta på börsen
Den svenska börsen visar fortsatt styrka och allt fler tecken pekar mot att nya rekordnivåer kan stå för dörren menar Swedbank i en ny teknisk analys. Efter en kortare paus i uppgången tycks marknaden nu redo för nästa kliv uppåt – stödd av starkt sentiment, hög kapitaltillströmning och en tydlig känsla av FOMO bland investerarna. …
Aktieanalys: 40 procents uppsida i kurskrascharen?
”Aktien står idag på samma nivå som i början av 2019, trots att vinsten per aktie för 2025 sannolikt blir nästan 40 procent högre”, skriver Aktiespararna i en ny aktieanalys. ”Följdriktigt har värderingen kommit ner till historiskt låga nivåer, samtidigt som vi räknar med kraftigt stigande vinster framöver”, konstateras i analysen som ser en rejäl …
Strateg: USA:s tjurmarknad extrema 363 procent av BNP
David Kelly, global chefsstrateg för JP Morgan, konstaterar att USA:s tjurmarknad inte bara är episk utan att den också går tillbaka ända till 1980-talet, berättar Fortune. I samband med IT-bubblan kring Millennieskiftet stod aktiemarknaden i USA för 212 procent av BNP, bruttonationalprodukten, enligt JP Morgan-strategens beräkningar. Då mynnade det som bekant ut i en brutal …
Raj Ganguly, medgrundare och vd för riskkapitalbolaget B Capital, medverkar i fredagens avsnitt av den amerikanska nyhetskanalen CNBC:s podcast ”Beyond the Valley”.
Där säger han att “AI-supercykeln” i stort sett bara börjat, den har tre-fyra år på nacken, men det kommer bli en revolutionerande era på 15 eller 20 år, så länge kommer den så kallade AI-supercykeln att hålla i sig, är toppinvesterarens övertygelse.
Det innebär supercykel i normala fall
Begreppet supercykel är vanligtvis synonymt med en lång period av tillväxt på en marknad.
Nu är det artificiell intelligens som står som draglok med världsomspännande följder, slår Raj Ganguly fast.
Han spår att tekniken exempelvis kommer leda till ”djupgående förändringar” inom läkemedelsbranschen och på arbetsmarknaden.
Det är i och för sig inget nytt, det siar även flera andra experter om mot bakgrund av AI-boomen, där företag har investerat åtskilliga miljarder dollar.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Goldman om AI: Annorlunda supercykel
Även investmentbanken Goldman Sachs på Wall Street har förklarat att artificiell intelligens blir en nyckelfaktor, man har talat om en ”annorlunda supercykel”, påminner CNBC.
Nu säger Raj Ganguly att förändringarna som den nya tekniken för med sig är de största sedan han började jobba inom tekniksektorn i slutet av 1990-talet.
Han beskriver det som att Silicon Valley är ”tillbaka på ett stort sätt” och då med generativ AI med en betydande marknadsandel i ekosystemet som omger tekniksektorn.
”Det kommande decenniet handlar mycket om att omforma branscher som har berörts mindre av teknik, och det går långt bortom konsumentteknik”, säger gurun om AI.
Tekniken välsignelse för ensamgrundare?
Han tror att tekniken kan göra ensamma entreprenörer enormt framgångsrika utan att de behöver kosta på dyr utrustning eller anlita programmerare, detta då AI kan hjälpa dem bygga och koda utan att de själv ens vet hur man bygger och kodar.
Fokus hamnar på generativ AI och avancerade halvledare, enligt hans prognos.
Han sticker samtidigt inte under stolen med att AI samtidigt är ”en liten bubbla” som vi redan befinner oss i.
Det kommer även ta längre tid att förändra världen än vad många tror, säger Ganguly i CNBC-podden.
Hans eget företag ä inriktat på deep tech uppges ha holdingbolag inom hälsa- och sjukvård men även klimatsektorerna.
Förutom AI, förstås.
Läs även: Analytiker: Utan AI hade USA varit i recession DagensPS
Läs också: Män och kvinnor använder ChatGPT på olika sätt Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Finlandssvenske banktoppen hyllar Trump
Den finlandssvenske banktoppen menar att presidentens reformer redan gjort större avtryck än många företrädare hunnit med på fyra år. När många europeiska röster varnar för Trump, talar en finansnestor istället om en "betydelsefull linje som stöder tillväxt". Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS Ser en …
Kina tankar olja – fyller sina lager till bredden
Kinas hunger efter olja väcker frågor på marknaden. När priserna pressats av hög produktion från Opec fortsätter landet att importera rekordnivåer. Enligt Nikkei Asia har Kina fyllt på sina reserver med 150 miljoner fat bara sedan februari. Att Peking väljer att storskaligt köpa in råolja just nu tolkas av analytiker som mer än bara ett …
Jätten sparkar tusentals – klarar inte AI-kraven
Konsultjätten har redan sagt upp över 11 000 anställda på bara tre månader, och fler riskerar att få lämna. De som inte kan omskolas för att möta kraven i AI-eran får helt enkelt gå. Ökad produktivitet, större arbetsglädje och förbättrad säkerhet på jobbet. Så beskrivs fördelarna av den ökade AI-användningen på jobbet i en global …
Ungerns ledare Orbán böjer sig inte för Trump
Donald Trump har uppmanat EU att sluta köpa rysk energi om USA ska straffa Moskva hårdare, men det kravet tänker inte Ungerns premiärminister följa. ”Vi behöver inte acceptera varandras argument”, har Viktor Orbán deklarerat i statliga medier efter samtalen med den amerikanska presidenten i veckan, berättar Bloomberg. Den ungerske premiärministern menar att det är okej …
Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas
Gotland kokar av frustration över dyra färjor, ännu dyrare flyg och SAS monopol på vägen till fastlandet. In i detta stormiga luftrum kliver Brommaflyg med en hyrd ATR 42 och stora drömmar om att rädda öns förbindelser. Problemet är bara att förutsättningarna för ett nytt flygbolag aldrig har varit sämre än just nu, tycker Perfect …