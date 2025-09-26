Toppchef: Supercykeln med AI bara i sin vagga

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Raj Ganguly, medgrundare och vd för riskkapitalbolaget B Capital, medverkar i fredagens avsnitt av den amerikanska nyhetskanalen CNBC:s podcast ”Beyond the Valley”.

Där säger han att “AI-supercykeln” i stort sett bara börjat, den har tre-fyra år på nacken, men det kommer bli en revolutionerande era på 15 eller 20 år, så länge kommer den så kallade AI-supercykeln att hålla i sig, är toppinvesterarens övertygelse.

Det innebär supercykel i normala fall

Begreppet supercykel är vanligtvis synonymt med en lång period av tillväxt på en marknad.

Nu är det artificiell intelligens som står som draglok med världsomspännande följder, slår Raj Ganguly fast.

Han spår att tekniken exempelvis kommer leda till ”djupgående förändringar” inom läkemedelsbranschen och på arbetsmarknaden.

Det är i och för sig inget nytt, det siar även flera andra experter om mot bakgrund av AI-boomen, där företag har investerat åtskilliga miljarder dollar.