Analytiker: Utan AI hade USA varit i recession

Deutsche Banks analytiker ser enorm potential i AI för USA:s ekonomi, men det finns även frågetecken som behöver benas ut. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Enligt Deutsche Bank-analytikern George Saravelos ger AI ekonomin bränsle, men han flaggar även för orosmoln med tekniken.

Sannolikheten för en recession minskar med AI, enligt Deutsche Bank-analytikerns bedömning som pekar på de enorma investeringar som görs i artificiell intelligens från Big Tech-bolagen, berättar Business Insider, BI.

AI kan, tror han, kompensera för motgångar i ekonomin och elda på aktiemarknaden, vilket bevislgen sker med råge.

Det som oroar är vad som händer när de gigantiska investeringarna krymper.

Då måste AI-investeringarna fortsätta

”Den dåliga nyheten är att för att teknikcykeln ska fortsätta att bidra till BNP-tillväxten måste kapitalinvesteringarna förbli paraboliska. Detta är högst osannolikt”, skriver George Saravelos, enligt BI.

Han hävdar samtidigt att USA:s ekonomi redan skulle befunnit sig i recession eller stått på randen till en lågkonjunktur om inte AI-investeringarna hållit ekonomin uppe.

Detta utspel gör han kort efter att Nvidia lovat investera 100 miljarder dollar i OpenAI i ett partnerskap som bolagen ingått.

Läs mer: Nvidia pumpar in 100 miljarder dollar i OpenAI DagensPS

Han menar att chipjätten Nvidia, världens mest värdefulla företag på marknaden, i dag är draglok i den amerikanska ekonomin.

Det måste Deutsche Bank väga in

”Det kanske inte är någon överdrift” att påstå det, skriver bankbjässens analytiker.

Åter till frågetecknet när investeringarna i artificiell intelligens avtar. Deutsche Banks expert påminner om att dagens AI-projekt en dag är slutförda, och vad händer då?

”När fabrikerna väl har byggts, kommer produktivitetsvinsterna från AI att ta över?”

Detta är en faktor som den tyska storbanken tar hänsyn till i sina prognoser för den amerikanska dollarn under det kommande året, skriver BI.

Läs även: Varnar: “AI-boomen kan vara ohållbar” DagensPS

Missa inte: AI står för hälften av tillväxten i år Realtid

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

