Analytiker: Utan AI hade USA varit i recession

Sannolikheten för en recession minskar med AI, enligt Deutsche Bank-analytikerns bedömning som pekar på de enorma investeringar som görs i artificiell intelligens från Big Tech-bolagen, berättar Business Insider, BI.

AI kan, tror han, kompensera för motgångar i ekonomin och elda på aktiemarknaden, vilket bevislgen sker med råge.

Det som oroar är vad som händer när de gigantiska investeringarna krymper.

Då måste AI-investeringarna fortsätta

”Den dåliga nyheten är att för att teknikcykeln ska fortsätta att bidra till BNP-tillväxten måste kapitalinvesteringarna förbli paraboliska. Detta är högst osannolikt”, skriver George Saravelos, enligt BI.

Han hävdar samtidigt att USA:s ekonomi redan skulle befunnit sig i recession eller stått på randen till en lågkonjunktur om inte AI-investeringarna hållit ekonomin uppe.

Detta utspel gör han kort efter att Nvidia lovat investera 100 miljarder dollar i OpenAI i ett partnerskap som bolagen ingått.

Han menar att chipjätten Nvidia, världens mest värdefulla företag på marknaden, i dag är draglok i den amerikanska ekonomin.