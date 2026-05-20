Modebranschen säljer gröna löften – men kunderna jagar låga priser. För tidigare H&M-vd:n Helena Helmersson är hållbarhet därför inte längre främst en fråga om image, utan om riskhantering, råvarupriser och långsiktig lönsamhet.
Tidigare H&M-chefen: Hållbarhet en fråga om riskhantering
Modebranschen befinner sig i ett märkligt dilemma. Bolagen fortsätter att lyfta fram sina hållbarhetssatsningar, men konsumenterna pressas av högre levnadskostnader och söker i allt större utsträckning låga priser och värde för pengarna.
För många modeföretag innebär det att hållbarhet inte längre främst kan säljas som ett konsumentargument. I stället har frågan blivit central för bolagens egen motståndskraft, enligt Helena Helmersson, tidigare vd för H&M.
”Det är då man inte har förstått att hållbarhet är affärer”, säger hon till CNBC.
Slutade på H&M 2024
Helmersson pekar på att konflikten i Mellanöstern och den efterföljande energichocken har fått flera bolag att fokusera mer på transporter, leveranskedjor och råvarupriser – och i vissa fall prioritera ned miljömässiga och sociala frågor. Men enligt henne är det just i ett sådant läge som hållbarhetsarbetet blir ännu viktigare.
”De som har ett långsiktigt perspektiv får nu en extra skjuts, för när oljepriserna går upp stiger också priserna på polyester. Transportkostnader går upp och ned, och det är alldeles för volatilt för att kunna bygga en hållbar affär”, säger hon.
Hon slutade som vd på H&M 2024 och ersattes av Daniel Ervér.
10 procent av utsläppen
Modeindustrin står för omkring 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt är branschen starkt beroende av råvaror, energiintensiv produktion och globala transportflöden. När oljepriserna stiger påverkas exempelvis syntetmaterial som polyester, vilket slår direkt mot bolagens kostnader.
”Hur ser jag till att jag är mindre beroende av råvaror än andra, så att jag bättre känner till mina priser och kan bygga en robust affär?”, säger Helena Helmersson till CNBC.
”Det är en fråga om riskhantering. Det är till och med en konkurrensfördel”, säger Helena Helmersson.
Helmersson anser att de ekonomiska incitamenten fortfarande är för svaga.
”Det finns inga kortsiktiga incitament att använda cirkulära material, tvärtom måste man betala mer”, säger hon.
Läs mer: Analys: Inditex mot H&M – aktien som är mest köpvärd
Läs mer: H&M får stryk av konkurrenterna – snaran stryps åt
Läs mer: Familjen Persson stärker makten i H&M