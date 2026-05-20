Tidigare H&M-chefen: Hållbarhet en fråga om riskhantering

För många modeföretag innebär det att hållbarhet inte längre främst kan säljas som ett konsumentargument. I stället har frågan blivit central för bolagens egen motståndskraft, enligt Helena Helmersson, tidigare vd för H&M.

”Det är då man inte har förstått att hållbarhet är affärer”, säger hon till CNBC.

Helmersson pekar på att konflikten i Mellanöstern och den efterföljande energichocken har fått flera bolag att fokusera mer på transporter, leveranskedjor och råvarupriser – och i vissa fall prioritera ned miljömässiga och sociala frågor. Men enligt henne är det just i ett sådant läge som hållbarhetsarbetet blir ännu viktigare.

”De som har ett långsiktigt perspektiv får nu en extra skjuts, för när oljepriserna går upp stiger också priserna på polyester. Transportkostnader går upp och ned, och det är alldeles för volatilt för att kunna bygga en hållbar affär”, säger hon.

Hon slutade som vd på H&M 2024 och ersattes av Daniel Ervér.