H&M får stryk av konkurrenterna – snaran stryps åt

Försöker effektivisera verksamheten

Samtidigt har mer premiuminriktade varumärken stärkt sina positioner genom design och kvalitet.

Sedan Daniel Ervér tillträdde som vd 2024 har fokus legat på att effektivisera verksamheten. Antalet leverantörer har minskats och produktionen flyttats närmare Europa för att korta ledtider.

Lager har reducerats till de lägsta nivåerna på ett decennium, och butiksnätet har krympt genom omfattande nedstängningar och omstruktureringar.

Satsar mer på e-handel

E-handeln står nu för omkring 30 procent av försäljningen, samtidigt som bolaget satsar på färre men större flaggskeppsbutiker.

Trots dessa åtgärder har försäljningen fortsatt att utvecklas svagt, med en mindre nedgång under årets första kvartal.

Analytiker pekar på att H&M fortfarande brottas med överskottslager och svårigheter att sälja varor till fullpris. Dessutom ifrågasätts varumärkets relevans, särskilt bland yngre konsumenter.

Kan arbeta långsiktigt

En avgörande faktor framåt är hur snabbt bolaget kan anpassa sig till den nya marknadsdynamiken.

H&M försöker närma sig Inditex modell med snabbare kollektioner och kortare produktionscykler, men frågan är om det räcker för att återta förlorade marknadsandelar.

Samtidigt ger ägarstrukturen, där familjen Persson kontrollerar en stor majoritet av rösterna, bolaget utrymme att arbeta långsiktigt utan starkt tryck från externa investerare.

Läs mer: USA betalar fem miljarder om dagen för kriget. Realtid