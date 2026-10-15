Techmiljardär förlorade 200 miljarder – på ett dygn

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Raset kostade honom dessutom positionen som världens fjärde rikaste person.

Dell-aktien backade 11,1 procent strax före börsens stängning på onsdagen. Det var bolagets största intradagsfall sedan juli och innebar ett hårt slag mot miljardärens privata förmögenhet, rapporterar Forbes.

Enligt tidningens uppskattning föll hans nettoförmögenhet med mer än 20 miljarder dollar – motsvarande omkring 200 miljarder kronor med en växelkurs på 10 kronor per dollar.

Dell petades därmed ned till femte plats på listan över världens rikaste personer.

AI-raset slår mot miljardärerna

Fallet var en del av en bredare nedgång på Wall Street.

Amerikanska inflationssiffror kom in högre än väntat och ökade oron för att räntorna ska förbli höga.

Detta är ett problem för AI-sektorn där investeringarna i datacenter och annan infrastruktur kräver stora mängder kapital.

Dell Technologies var inte ensamt om att falla. AI-infrastrukturbolaget Core Weave backade 16 procent och mjukvarujätten Oracle föll 9 procent.

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Sammantaget raderades omkring 80 miljarder dollar i börsvärde ut från flera stora AI-aktier under onsdagen, enligt Reuters.