Ett börsras i Dell Technologies fick Michael Dells förmögenhet att krympa med över 20 miljarder dollar på en enda handelsdag. Bakom fallet finns en kombination av pressade teknikaktier och höga förväntningar på AI-boomen.
Techmiljardär förlorade 200 miljarder – på ett dygn
Ibland har man sämre dagar.
Ett sådan får man säga att Michael Dell, grundare av datortillverkaren Dell Technologies, hade när han fick se enorma värden gå upp i rök i samband med att bolagets aktie föll kraftigt på Wall Street.
Raset kostade honom dessutom positionen som världens fjärde rikaste person.
Dell-aktien backade 11,1 procent strax före börsens stängning på onsdagen. Det var bolagets största intradagsfall sedan juli och innebar ett hårt slag mot miljardärens privata förmögenhet, rapporterar Forbes.
Enligt tidningens uppskattning föll hans nettoförmögenhet med mer än 20 miljarder dollar – motsvarande omkring 200 miljarder kronor med en växelkurs på 10 kronor per dollar.
Dell petades därmed ned till femte plats på listan över världens rikaste personer.
AI-raset slår mot miljardärerna
Fallet var en del av en bredare nedgång på Wall Street.
Amerikanska inflationssiffror kom in högre än väntat och ökade oron för att räntorna ska förbli höga.
Detta är ett problem för AI-sektorn där investeringarna i datacenter och annan infrastruktur kräver stora mängder kapital.
Dell Technologies var inte ensamt om att falla. AI-infrastrukturbolaget Core Weave backade 16 procent och mjukvarujätten Oracle föll 9 procent.
Sammantaget raderades omkring 80 miljarder dollar i börsvärde ut från flera stora AI-aktier under onsdagen, enligt Reuters.
Analytiker varnar efter kursrusningen
Bakom raset i Dell låg också en sänkt rekommendation från Barclays. Banken nedgraderade aktien från ”overweight” till ”equal-weight” och sänkte sin riktkurs från 603 till 574 dollar.
Analytikern Tim Long ifrågasätter om den kraftiga kursuppgången motsvaras av en lika stark underliggande efterfrågan, skriver Market Watch.
Enligt Barclays har stigande priser på minneskomponenter bidragit till att lyfta intäkterna, medan det breda genomslaget för AI-investeringar bland företagskunder ännu inte är tydligt.
Från tvåa till femma
Michael Dell äger omkring 40 procent av bolaget han grundade på 1980-talet. När aktien faller får det därför ett direkt och kraftigt genomslag på hans privata förmögenhet.
Enligt Forbes uppskattades hans förmögenhet till 256,6 miljarder dollar efter nedgången. Det är fortfarande en enorm summa, men ett rejält fall från toppnivåerna.
Så sent som i september var Dell kortvarigt världens näst rikaste person, med en uppskattad förmögenhet på över 270 miljarder dollar.
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