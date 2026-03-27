En global våg av uppsägningar skakar tekniksektorn när bolagen pressas av kostnader, AI-investeringar och svagare efterfrågan.
Techjättar säger upp 10 000 tals – här är bolagen som drabbas
Nedskärningar har blivit ett tydligt tema i techsektorn under 2026.
Flera av världens största bolag har redan sagt upp tusentals anställda i ett försök att anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet.
Bakom utvecklingen finns en kombination av stigande kostnader, lägre tillväxt och massiva investeringar i artificiell intelligens.
Samtidigt visar en färsk studie att AI:s faktiska effekt på företag hittills varit begränsad, där nästan 90 procent av bolagen inte sett någon påverkan på vare sig produktivitet eller sysselsättning.
Stora neddragningar hos techjättarna
Flera välkända bolag har genomfört omfattande uppsägningar.
Amazon har exempelvis tagit bort omkring 16 000 tjänster globalt, en av de största neddragningarna i bolagets historia.
Samtidigt har Meta sagt upp hundratals anställda under året, bland annat inom Reality Labs och andra kärnområden, som en del av en bredare omstrukturering.
Även spelbolaget Epic Games har genomfört stora nedskärningar. Företaget har sagt upp över 1 000 personer, motsvarande omkring 20 procent av personalstyrkan.
Totalt har tiotusentals jobb försvunnit globalt under årets första månader, enligt sammanställningar av branschdata.
AI och kostnadspress driver förändringen
En central faktor bakom utvecklingen är den snabba satsningen på artificiell intelligens. Bolagen investerar miljardbelopp i datacenter och ny teknik, samtidigt som de försöker effektivisera organisationerna.
Det innebär att resurser omfördelas från personal till teknik.
Samtidigt pressas bolagen av investerare att leverera lönsamhet efter flera år av kraftig expansion.
En ny fas för techsektorn
Utvecklingen markerar ett tydligt skifte i sektorn. Under pandemin växte techbolagen snabbt och anställde i stor skala.
Nu sker en korrigering.
För vissa bolag handlar det om att anpassa sig till svagare efterfrågan. För andra om att frigöra kapital till nya satsningar. Konsekvensen blir en mer effektiv men också mer selektiv arbetsmarknad inom tech.
För investerare innebär det en ny spelplan där fokus flyttas från tillväxt till lönsamhet. För anställda en ökad osäkerhet i en sektor som länge setts som stabil.
Det som tidigare var en expansionsfas har gått över i en period av omstrukturering, där teknikens nästa steg kräver färre men mer specialiserade resurser.
