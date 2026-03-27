Techjättar säger upp 10 000 tals – här är bolagen som drabbas

Bakom utvecklingen finns en kombination av stigande kostnader, lägre tillväxt och massiva investeringar i artificiell intelligens.

Samtidigt visar en färsk studie att AI:s faktiska effekt på företag hittills varit begränsad, där nästan 90 procent av bolagen inte sett någon påverkan på vare sig produktivitet eller sysselsättning.

Stora neddragningar hos techjättarna

Flera välkända bolag har genomfört omfattande uppsägningar.

Amazon har exempelvis tagit bort omkring 16 000 tjänster globalt, en av de största neddragningarna i bolagets historia.

Samtidigt har Meta sagt upp hundratals anställda under året, bland annat inom Reality Labs och andra kärnområden, som en del av en bredare omstrukturering.

Även spelbolaget Epic Games har genomfört stora nedskärningar. Företaget har sagt upp över 1 000 personer, motsvarande omkring 20 procent av personalstyrkan.

Totalt har tiotusentals jobb försvunnit globalt under årets första månader, enligt sammanställningar av branschdata.