Tydlig uppgång på Stockholmsbörsen

ECOMB är ett svenskt miljöteknikbolag. Patenterade rör förs in i en gammal panna och gör förbränningen renare, utan att kraftverket byggs om eller byts ut. Emissionen på 8 MSEK är säkerställd till 100 %. Teckna senast 3 augusti. Disclaimer: NGM Nordic SME: ECOMB · Investeringar i värdepapper innebär risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs informationsdokumentet innan du fattar investeringsbeslut.

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