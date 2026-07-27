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Börs & Finans

Tydlig uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har öppnat. Arkivbild.
Stockholmsbörsen har öppnat. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Detta efter att bland annat priset på Brent-olja har fallit tillbaka nästan 7 procent efter uppgifter om en paus i attackerna mellan Iran och USA.

Stockholmsbörsen lyfter tydligt i den inledande handeln. Vid öppning är OMXS-index upp 1,1 procent.

Detta efter att bland annat priset på Brento-olja har fallit tillbaka nästan 7 procent efter uppgifter om en paus i attackerna mellan Iran och USA.

Bland enskilda aktier på OMXS30-listan märks en uppgång på 1,8 procent för livekasinooperatören Evolution. I fredags kväll kom beskedet att storägaren i bolaget, amerikanen Kenneth Dart, överskridit det aktieinnehav som gör att han utlöser en så kallad budplikt för övriga aktier. Läkemedelsjätten Astra Zeneca har levererat kvartalssiffror under morgonen, aktien lyfter svagt, 0,3 procent.

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