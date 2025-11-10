Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på “nuvarande pressade nivåer” och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent.
Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent
Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser.
Läs även:Goldman Sachs: Det är ingen AI-bubbla – Dagens PS
Börsjättens kris har flera ingridienser
Den danska börsjätten och läkemedelsbolaget Novo Nordisk stiger 3,5 procent på måndagsmorgonen sedan beskedet om man drar sig ur ur budgivningen på bolaget Metsera.
“Det bör ses som något positivt, eftersom investerare tidigare reagerade negativt på planerna för affären”, skriver Swedbank om beskedet.
Dagens uppgång är dock en klen tröst för bolaget, ett av Europas största, som backat drygt 50 procent under 2025.
Ökad konkurrens från amerikanska Eli Lily och kopior, politisk press från Donald Trump och ovanpå det interna strider är alla ingredienser som bidragit till den forna stjärnans kris.
Har träffat toppchefen
Swedbank ser dock ljust på börsjättens aktie.
“Vår bedömning är att marknaden redan har tagit höjd för den inledande prissänkningen, men ännu inte prissatt den volymtillväxt som väntas komma efter 2026”, skriver bankens börsexpert i analysen.
Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar
Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen.
Förra veckan träffade banken Novo Nordics produktstrategichef Ludovic Helfgott vid investerarmöten i Paris som uppenbarligen satt positiva spår i Swedbanks syn på bolaget.
“Några huvudpunkter från samtalen var att Novo ser avtalet med Trump som en nettofördel efter 2026, när volymtillväxten på den amerikanska marknaden börjar ta fart”.
Uppsida på runt 70 procent
“När det gäller oral semaglutid (Wegovy i tablettform) visar Novos marknadsundersökningar och fokusgrupper en tydlig preferens för bolagets produkt framför konkurrenten Lillys orforglipron”, fortsätter Swedbanks analytiker och tillägger;
“Den högre effektiviteten och bättre tolererbarheten väger enligt Novo tyngre än den mindre nackdelen att inte kunna äta under 30 minuter efter tablettintaget”.
Sammantaget landar Swedbank i ett köpråd med riktkursen 510 danska kronor för börsjätten.
Det ger en total möjlig uppsida på runt 70 procent från nuvarande nivå på drygt 299 danska kronor.
Läs även: Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
