Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent

Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser.

Börsjättens kris har flera ingridienser

Den danska börsjätten och läkemedelsbolaget Novo Nordisk stiger 3,5 procent på måndagsmorgonen sedan beskedet om man drar sig ur ur budgivningen på bolaget Metsera.

“Det bör ses som något positivt, eftersom investerare tidigare reagerade negativt på planerna för affären”, skriver Swedbank om beskedet.

Dagens uppgång är dock en klen tröst för bolaget, ett av Europas största, som backat drygt 50 procent under 2025.

Ökad konkurrens från amerikanska Eli Lily och kopior, politisk press från Donald Trump och ovanpå det interna strider är alla ingredienser som bidragit till den forna stjärnans kris.