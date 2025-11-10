Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent

70 procent uppsida ser Swedbank i en färsk analys av börsjätten som haft ett tufft år.
70 procent uppsida ser Swedbank i en färsk analys av börsjätten som haft ett tufft år. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på “nuvarande pressade nivåer” och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser.

Läs även:Goldman Sachs: Det är ingen AI-bubbla – Dagens PS

Börsjättens kris har flera ingridienser

Den danska börsjätten och läkemedelsbolaget Novo Nordisk stiger 3,5 procent på måndagsmorgonen sedan beskedet om man drar sig ur ur budgivningen på bolaget Metsera.

“Det bör ses som något positivt, eftersom investerare tidigare reagerade negativt på planerna för affären”, skriver Swedbank om beskedet.

Dagens uppgång är dock en klen tröst för bolaget, ett av Europas största, som backat drygt 50 procent under 2025.

Ökad konkurrens från amerikanska Eli Lily och kopior, politisk press från Donald Trump och ovanpå det interna strider är alla ingredienser som bidragit till den forna stjärnans kris.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

02 nov. 2025

Har träffat toppchefen

Swedbank ser dock ljust på börsjättens aktie.

ANNONS

“Vår bedömning är att marknaden redan har tagit höjd för den inledande prissänkningen, men ännu inte prissatt den volymtillväxt som väntas komma efter 2026”, skriver bankens börsexpert i analysen.

Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar

Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen.

Förra veckan träffade banken Novo Nordics produktstrategichef Ludovic Helfgott vid investerarmöten i Paris som uppenbarligen satt positiva spår i Swedbanks syn på bolaget.

“Några huvudpunkter från samtalen var att Novo ser avtalet med Trump som en nettofördel efter 2026, när volymtillväxten på den amerikanska marknaden börjar ta fart”.

Uppsida på runt 70 procent

“När det gäller oral semaglutid (Wegovy i tablettform) visar Novos marknadsundersökningar och fokusgrupper en tydlig preferens för bolagets produkt framför konkurrenten Lillys orforglipron”, fortsätter Swedbanks analytiker och tillägger;

“Den högre effektiviteten och bättre tolererbarheten väger enligt Novo tyngre än den mindre nackdelen att inte kunna äta under 30 minuter efter tablettintaget”.

Sammantaget landar Swedbank i ett köpråd med riktkursen 510 danska kronor för börsjätten.

Det ger en total möjlig uppsida på runt 70 procent från nuvarande nivå på drygt 299 danska kronor.

ANNONS

Läs även: Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsDanmarkEkonomiKöpenhamnsbörsenLäkemedelsaktierNovo Nordisk
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS