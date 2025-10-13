Stefan Stjernholm, analytiker på Handelsbanken, var en av få experter som lyckades förutspå H&M:s senaste starka rapport. Nu ger han sin syn på konsumentbolagen och pekar ut en till aktie han tror på.
Efter stjärnanalytikerns fullträff: Pekar ut ny aktie
“Jag tror att det är för tidigt att gå in brett i sektorn”, säger han i en analys till Handelsbankens egna tidning Fokus Placera.
Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS
H&M skrällde på rapporten
När i princip alla andra analytiker sa sälj så vågade Handelsbankens analytiker sticka ut hakan och sätta köp på H&M (börskurs H&M) aktie strax innan midsommar vilket Dagens PS då också rapporterade.
“Enligt vår syn krävs nu inte mycket för att sentimentet ska vända och vi får en begynnande omvärdering av aktien”, skrev bankens analytiker Stefan Stjernholm i sin nya analys då.
Aktien stod då i 132 kronor men efter en kanonrapport – som Stefan Stjernholm förutspådde – så skickades kursen upp till hela 180 kronor som högst.
Nu har kursen fallit tillbaka något och handlas runt 170 kronor vilket också är stjärnanalytikerns riktkurs.
Expert på aktier i konsumentsektorn
Stefan Stjernholms expertområde är konsumentsektorn. En sektor vars företag och aktier haft det väldigt tufft under senare år på börsen.
Och han tror som sagt fortfarande inte att det är läge att gå in brett i segmentet.
H&M-skräll skickar upp aktien i topp på börsen
H&M-aktien rusar på Stockholmsbörsen på en överraskande stark kvartalsrapport från klädbolaget.
“Det korta svaret är: selektivt. Jag tror att det är för tidigt att gå in brett i sektorn”, svarar han på frågan hur investerare ska agera kring konsumentbolagen nu och utvecklar;
“Flera bolag möter allt tuffare konkurrens från Asien vilket sannolikt kommer att hålla tillbaka lönsamheten, samtidigt som takten i återhämtningen som sagt inte ska överskattas. Dessutom fortsätter handelsstrukturer att förändras, med bland annat ökande konkurrens från e-handlare, inte minst från asiatiska aktörer.”
Gillar ett konsumentbolag till
Själv har Stefan Stjernholm två favoritaktier i sektorn just nu. Vid sidan av H&M är det Skistar (börskurs Skistar).
“Vi tror att har goda förutsättningar för en rekordvinter. Allt fler internationella gäster, främst danskar, som spenderar klart mer än inhemska gäster hittar numera till bolagets destinationer. Dessutom finns potential för ett ökat antal svenska gäster när konsumenterna håller lite mindre hårt i plånboken”, resonerar analytikern.
Skistars aktie reagerade dock inte lika positivt på den senaste rapporten som H&M när den kom i början av oktober.
Aktien föll nära 10 procent på rapportdagen men har sedan dess klättrat tillbaka till nivån innan kvartalssiffrona.
Skistars vd ser ljusa tecken
Men att den svenska konsumenten – eller i alla fall fjällresenären – börjar må något bättre bekräftades av Skistars vd Stefan Sjöstrand till Dagens PS;
“Den Svenska konsumenten mår förhållandevis väl och har efter både reallöneökningar och sänkta räntor mm fått mer pengar i plånboken igen. Däremot är man mer avvaktande än tidigare där lärdomar av pandemin och de ökade kostnaderna som skedde väldigt snabbt 2022 satt sina spår och skapat en mer försiktig svensk”, sa han i samband med rapporten tidigare och utvecklade;
“Vi ser tydliga tecken på att den svenska konsumenten och konsumtionen tar fart igen, men att det går något långsammare än vad vi tidigare trott.”
“Vi är dock väldigt optimistiska framåt att när de sänkta räntorna får fullt genomslag i kombination med ökade reallöner och regeringens kraftfulla stimulanser gör att det kommer gå snabbare.”
Stefan Stjernholm har en riktkurs på 190 kronor för Skistars aktie som just nu handlad i 158 kronor. Återstår att se om stjärnanalytikern får rätt även i det fallet.
Läs även: Fredagens börsras bara “ett stort missförstånd” mellan Trump och Xi? – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
