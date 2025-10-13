Efter stjärnanalytikerns fullträff: Pekar ut ny aktie

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Expert på aktier i konsumentsektorn

Stefan Stjernholms expertområde är konsumentsektorn. En sektor vars företag och aktier haft det väldigt tufft under senare år på börsen.

ANNONS

Och han tror som sagt fortfarande inte att det är läge att gå in brett i segmentet.

“Det korta svaret är: selektivt. Jag tror att det är för tidigt att gå in brett i sektorn”, svarar han på frågan hur investerare ska agera kring konsumentbolagen nu och utvecklar;

“Flera bolag möter allt tuffare konkurrens från Asien vilket sannolikt kommer att hålla tillbaka lönsamheten, samtidigt som takten i återhämtningen som sagt inte ska överskattas. Dessutom fortsätter handelsstrukturer att förändras, med bland annat ökande konkurrens från e-handlare, inte minst från asiatiska aktörer.”

Gillar ett konsumentbolag till

Själv har Stefan Stjernholm två favoritaktier i sektorn just nu. Vid sidan av H&M är det Skistar (börskurs Skistar).

“Vi tror att har goda förutsättningar för en rekordvinter. Allt fler internationella gäster, främst danskar, som spenderar klart mer än inhemska gäster hittar numera till bolagets destinationer. Dessutom finns potential för ett ökat antal svenska gäster när konsumenterna håller lite mindre hårt i plånboken”, resonerar analytikern.

Skistars aktie reagerade dock inte lika positivt på den senaste rapporten som H&M när den kom i början av oktober.

Aktien föll nära 10 procent på rapportdagen men har sedan dess klättrat tillbaka till nivån innan kvartalssiffrona.

ANNONS

Skistars vd ser ljusa tecken

Men att den svenska konsumenten – eller i alla fall fjällresenären – börjar må något bättre bekräftades av Skistars vd Stefan Sjöstrand till Dagens PS;

“Den Svenska konsumenten mår förhållandevis väl och har efter både reallöneökningar och sänkta räntor mm fått mer pengar i plånboken igen. Däremot är man mer avvaktande än tidigare där lärdomar av pandemin och de ökade kostnaderna som skedde väldigt snabbt 2022 satt sina spår och skapat en mer försiktig svensk”, sa han i samband med rapporten tidigare och utvecklade;

“Vi ser tydliga tecken på att den svenska konsumenten och konsumtionen tar fart igen, men att det går något långsammare än vad vi tidigare trott.”

Stefan Sjöstrand, vd för Skistar. (Foto: Skistar)

“Vi är dock väldigt optimistiska framåt att när de sänkta räntorna får fullt genomslag i kombination med ökade reallöner och regeringens kraftfulla stimulanser gör att det kommer gå snabbare.”

Stefan Stjernholm har en riktkurs på 190 kronor för Skistars aktie som just nu handlad i 158 kronor. Återstår att se om stjärnanalytikern får rätt även i det fallet.

Läs även: Fredagens börsras bara “ett stort missförstånd” mellan Trump och Xi? – Dagens PS