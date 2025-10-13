Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent

Värderingen är låg, potentialen stor och intresseorganisationens analytiker Jacob Svensson landar i ett tydligt råd: köp.

Läs även: “Lönsam skilsmässa” kan lyfta klassisk svensk aktie – Dagens PS

Ett kvalitetsbolag i ny epok

Biogaia (börskurs Biogaia), grundat 1990 av Peter Rothschild och Jan Annwall, är ett av Stockholmsbörsens mest framgångsrika tillväxtbolag.

Sedan noteringen 1998 har aktien mångdubblats i värde, och bolaget har visat en stabil historik med en genomsnittlig tillväxt på drygt 13 procent per år och en rörelsemarginal på 32 procent skriver Aktiespararna.

Men i mars 2025 tog en ny era sin början när grundarna sålde sina aktier till det schweiziska investmentbolaget Anatom Holding, kontrollerat av familjen Kahane.

Anatom har lång erfarenhet inom ingrediens- och hälsobranschen – och nu tillför de branschkunnande på hög nivå resonerar Aktiespararna i sin analys:

”Biogaia har gått in i en ny fas med nytt ägarskap. Vad det innebär återstår att se, men högst sannolikt lär bolaget fortsätta fokusera på direktförsäljning för att stärka sitt varumärke.”

Direktförsäljning ger bättre kontroll

ANNONS

Under vd Theresa Agnews ledning, som intervjuade som Veckans börsprofil tidigare i år hos Dagens PS, har Biogaia ökat satsningen på att sälja sina produkter direkt till konsument, snarare än via distributörer skriver Aktiespararna.

I dag står den direkta försäljningen för 36 procent av omsättningen för aktien, och trenden pekar uppåt.

Detta har dock ökat bolagets kostnader förklarar Aktiespararna, vilket tillfälligt påverkat lönsamheten. Rörelsemarginalen sjönk till 27 procent under andra kvartalet, men omsättningen ökade med 13 procent justerat för valuta.

Jacob Svensson menar att det är en naturlig följd av bolagets utvecklingsfas:



”I takt med att bolaget ökat sitt fokus på direktförsäljning har rörelsekostnaderna stigit, men det ger samtidigt bättre flexibilitet inom marknadsföring, försäljning och produktlanseringar.”

Attraktiv värdering och goda tillväxtutsikter

Biogaia väntas växa med 7 procent i år och med 10–12 procent de kommande åren bedömer Aktiespararna.

Rörelsemarginalen spås åter nå över 33 procent till 2027. Vid den prognosen handlas aktien till en EV/EBIT-multipel på cirka 16 – klart under flera större konkurrenter menar Jacob Svensson.

”Biogaia har en stark position, god finansiell historik och en stabil balansräkning. Aktien är dessutom attraktivt värderad,” skriver han i analysen.

ANNONS

Med en riktkurs på 130 kronor ser Aktiespararna en uppsida på cirka 20 procent mot dagens kurs – och summerar sitt resonemang så här:

”Vår magkänsla säger köp.”

Läs även: Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank” – Dagens PS