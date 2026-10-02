Swecos vd avgår – efter 35 år på bolaget

Förra året fick hon utmärkelsen Årets Ledare av av tidningen Affärsvärlden. De tre åren innan utmärkelsen var en stor succé, då Swecos börskurs nästan fördubblades och bolaget blev både det mest lönsamma och högst värderade i sektorn på Stockholmsbörsen. Men det senaste året har gått sämre, aktien är ned 21 procent på 12 månader.

Men hela sektorn går tungt, och konkurrenter som Rejlers och Afry har fallit ännu mer. Åsa Bergman tycker ändå det är rätt läge att kliva av.

”Samhällstransformation ska alltid förflytta sig framåt och uppåt. Så har det varit under alla mina år här. Ska man vänta tills det blir stiltje – ja, dit kommer man aldrig”, säger hon till Afv.

”Parallellt med att utveckla Sweco till vad bolaget är idag, har Åsa också bidragit till att professionalisera och synliggöra sektorn för teknikkonsulter. Styrelsen vill tacka Åsa för all den kraft och energi hon genom åren lagt på att utveckla bolaget och vår kultur. Jag önskar henne all lycka framåt”, säger Johan Nordström, styrelseordförande för Sweco, i en kommentar, enligt Di.

Sweco faller på börsen efter beskedet och handlas ned 3,8 procent vid 12-tiden.

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