Bankjätten: 160 procents uppsida i bostadsutvecklaren

Som Dagens PS rapporterat om så börjar fastighetsaktier visa tecken på återhämtning. JM-aktien handlas i dag nära sin tioårslägsta nivå, en nivå SEB bedömer som en naturlig golvnivå med begränsad nedsida.

SEB:s resonemang är det de kallar ”enkel matematik”: Om JM når en rörelsemarginal på 7,7 procent under 2028, långt under målet, motiverar det ändå en kursuppgång på runt 50 procent. Det är den mer realistiska och relevanta siffran för en aktieägare med tre till fyra års horisont.

Vad det betyder för dig som äger JM

För den som redan sitter med aktien är beskedet dubbeleggat. Nedsidan är begränsad på nuvarande nivåer, men den stora hävstången kräver att bolaget faktiskt levererar på sina marginalmål — något analytikerna hos Kepler Cheuvreux fortfarande är skeptiska till efter kapitalmarknadsdagen i december. Marknadsestimat kan behöva revideras ned ytterligare innan botten är nådd.

Riksbankens räntesänkningar ger JM medvind, men nyförsäljningen av bostäder är fortfarande trög. Att äga aktien i dag är ett bet på en normalisering av den svenska bostadsmarknaden under 2027–2028, inte en snabb rekyl.

PS analys

SEB:s analys är logisk, men möjligtvis något optimistisk. Köprekommendationen motiveras av att aktien handlas på en extremt nedtryckt nivå, inte för att bolaget levererar starkt nu. 160 procent är ett 2030-scenario, och den relevanta frågan är om JM kan nå ens halvvägs dit. Med en bostadsmarknad som fortfarande söker fäste är det ett tålmodighetscase.

Läs även: Listan: Högst utdelande aktier 2026 – svenska bolag

Läs även: Klövern avvaktar med börsnotering