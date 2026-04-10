Svenska uppfinningar som förändrade världen av misstag

Cambio – knivarna glömdes kvar i lådan

En av den svenska skogsindustrins mest lönsamma maskiner uppfanns av en verksmästare som helt enkelt glömde montera rätt delar. Erland Andersson på Vargöns Bruk utanför Vänersborg arbetade på 1950-talet med att ta fram en ny barkningsmaskin. Vid en provkörning glömde han sätta i knivarna.

De trubbiga knivhållarna löste barken från virket utan att skada det, vilket knivarna aldrig lyckades med. Cambio, som uppfinningen heter, blev världens mest sålda sågverksmaskin och tillverkas fortfarande av Söderhamn Eriksson.

Dynamit – ett livsverk i kiselgur

Alfred Nobel experimenterade ihärdigt med det instabila nitroglycerinet när han år 1866 fick sitt genombrott vid fabriken nära Hamburg. Nitroglycerin hade läckt ned i kiselguren som användes som förpackningsmaterial för de farliga flaskorna.

Nobel insåg att blandningen var explosiv men hanterbar. Nobel patenterade uppfinningen 1867 och lade grunden till en förmögenhet som i sin tur finansierade världens mest prestigefyllda pris.



Hans eget motto sammanfattar filosofin bakom slumpens kraft: ”Om jag får 300 idéer på ett år och en av dessa är användbar, då är jag nöjd”.

Sverige är bra på exportvaror

Det gemensamma för dessa uppfinningar är god planering, utan förmågan att känna igen en möjlighet när den trillar in, om än av misstag.

Att Sverige idag är världens näst mest innovativa land beror kanske lika mycket på den traditionen som på forskning och kapital. Nästa miljardinnovation kanske redan ligger och väntar i någon svensk verkstad, i form av ett misstag som ännu ingen förstått värdet av.

