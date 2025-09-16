Säga vad man vill om svenskar, men hittar på saker gör vi. För sjätte året är vi topp tre i global innovation. I år landar vi som tvåa.
Sverige näst mest innovativt i världen
Sverige fortsätter att visa stark förmåga till innovation och hamnar på andra plats bland 139 länder i världen i årets upplaga av GII, Global Innovation Index 2025, som Wipo, världsorganisationen för immateriella rättigheter, publicerar.
Enligt GII presterar Sverige särskilt bra inom innovationsresultat, där vi rankas tvåa, samtidigt som vi behåller en tredjeplats inom innovationsinsatser.
”Detta visar Sveriges förmåga att framgångsrikt omvandla satsningar på forskning och utveckling till konkreta resultat, såsom patent, högteknologisk export och högt värde av globala varumärken”, konstaterar PRV, Patent- och registreringsverket, belåtet.
5 238 patent ger Sverige global topprankning. Dagens PS
”Världsledande kapacitet”
När PRV och GII rankar Sveriges styrkor är de framför allt en världsledande forskningskapacitet med flest forskare per capita och värdet på våra globala varumärken.
Vi anses också ha en ”kunskapsintensiv sysselsättning” och omfattande investeringar i forskning och utveckling, samt en stark närvaro i innovationskluster.
I det senare fältet rankades både Stockholm och Göteborg nyligen bland världens 100 främsta innovationshubbar.
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material. Dagens PS
På prispallen sedan 2020
Sverige har rankats bland världens tre mest innovativa ekonomier sedan 2020. Landets innovationsframgångar drivs av nära samarbete mellan stat, akademi och näringsliv, samt en stark satsning på hållbarhet och teknikanvändning, menar PRV.
”Vi är stolta över att Sverige för sjätte året i rad tillhör de tre främsta i världen när det gäller innovation. Andraplatsen av 139 ekonomier är glädjande och visar på värdet av att skydda sina immateriella tillgångar”, säger PRV:s generaldirektör Anna Jardfelt.
”Nu måste vi fortsätta att samverka med andra aktörer, såsom branschorganisationer och myndigheter, så att Sverige leder inte bara idag utan även imorgon”, sammanfattar generaldirektören PRV:s uppgifter.
Fakta/Bästa innovationsländerna 2025
1. Schweiz
2. Sverige
3. USA
4. Sydkorea
5. Singapore
6. Storbritannien
7. Finland
8. Nederländerna
9. Danmark
10. Kina
(Källa: Global Innovation Index 2025)
Nu säljer hon sin AI-startup till amerikanska börsbolaget. Dagens PS
Äntligen: Sverige mest innovativt i EU – igen. Realtid
