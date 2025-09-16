Sverige näst mest innovativt i världen

Sverige fortsätter att visa stark förmåga till innovation och hamnar på andra plats bland 139 länder i världen i årets upplaga av GII, Global Innovation Index 2025, som Wipo, världsorganisationen för immateriella rättigheter, publicerar.

Enligt GII presterar Sverige särskilt bra inom innovationsresultat, där vi rankas tvåa, samtidigt som vi behåller en tredjeplats inom innovationsinsatser.

”Detta visar Sveriges förmåga att framgångsrikt omvandla satsningar på forskning och utveckling till konkreta resultat, såsom patent, högteknologisk export och högt värde av globala varumärken”, konstaterar PRV, Patent- och registreringsverket, belåtet.

”Världsledande kapacitet”

När PRV och GII rankar Sveriges styrkor är de framför allt en världsledande forskningskapacitet med flest forskare per capita och värdet på våra globala varumärken.

Vi anses också ha en ”kunskapsintensiv sysselsättning” och omfattande investeringar i forskning och utveckling, samt en stark närvaro i innovationskluster.

I det senare fältet rankades både Stockholm och Göteborg nyligen bland världens 100 främsta innovationshubbar.

