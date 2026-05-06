Börsprofilen varnar för extrema kursrallyt i aktien

Företaget producerar halvledare

Företaget, grundat 1951 och med säte i Stockholm, har som affärsidé att utveckla och tillverka halvledarkomponenter för kommunikation och datatransmission. Kunderna återfinns inom telekomsektorn och dataindustrin.

De kraftiga kursrörelser som bolaget nu får vara med om på börsen jämförs Bornold med hur det såg ut i Fingerprint (börskurs) för omkring tio år sedan.

Fingerprint kraschade efter rallyt

I Fingerprints fall slutade kursrallyt på flera tusen procent med en smärtsam krasch och en hel drös med brända småsparare.

”De här enorma volymerna och kursrusningarna som pågår. Det kommer sällan något bra ur det”, säger Joakim Bornold, grundare av sparplattformen Levler, till EFN som konstaterar att aktier för en miljard kronor på tisdagen bytte händer i Sivers Semiconductors, vilket var dubbelt så mycket som i bjässar som Astra Zeneca (börskurs), Investor (börskurs) och Saab (börskurs).

Kan samma sak hända aktien nu?

Bornold slår fast att det inte finns några garantier för att Sivers Semiconductors går samma dystra öde till mötes som Fingerprint, och han framhåller att det är småspararna som nu flockas kring aktien medan professionella investerare lyser med sin frånvaro.

När det gäller det enorma blankarintresset för aktien höjer experten ytterligare en varningsflagg och menar att det kan ”straffa sig” när aktien är så pass volatil.

För ett par veckor sedan gjorde Sivers Semiconductors en kapitalinjektion, enligt EFN som berättar att bolaget undersöker en dubbelnotering i USA.

Svenska Dagbladet skriver att uppgången i aktien beror mer på hajp än vinster.

”Det är multiplar som jag aldrig har sett innan”, säger analytikern Jacob Benon till tidningen.

Sivers Semiconductors börsvärde är nu högre än både Kinneviks och Electrolux, vilket beskrivs som ”hisnande”.

