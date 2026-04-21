Järfällabaserade Silex Microsystems, världsledande tillverkare av MEMS-chip, planerar börsnotering. Dagens PS analyserar vad det innebär för svenska techsparare.
Nytt chipbolag börsnoteras: Silex värderas till 9 miljarder
Järfällabaserade Silex Microsystems bekräftar siktet mot Nasdaq Stockholm under andra kvartalet 2026, med en värdering strax under 9 miljarder kronor. Det är en av de mer intressanta svenska tech-IPO:erna på länge, och tajmingen är knappast slumpmässig.
Världsledande i en nisch med medvind
Bolaget är världens största renodlade kontraktstillverkare av MEMS-chip, mikroelektromekaniska system som kombinerar mekanik och elektronik i samma krets. Tekniken sitter i allt från VR-glasögon och smartphones till medicinteknik och datacenters laserkomponenter.
Kunderna är några av techvärldens tyngsta namn, enligt bolaget självt.
Bolaget har vuxit i genomsnitt 17 procent per år sedan 2015 och omsatte 1 385 miljoner kronor för 2025. Det är imponerande siffror för ett industribolag.
Kinesisk ägare säljer sin andel
Silex ägs idag av ett konsortium lett av Bure och Creades, som tillsammans med Grenspecialisten, 3S Invest, SEB-Stiftelsen och TomEnterprise tog hem en majoritet av bolaget 2025 och gav Silex ett svenskt majoritetsägande igen.
Nu ska den kinesiska minoritetsägaren Sai Microelectronics sälja hela sin återstående andel i samband med noteringen. Ur ett geopolitiskt perspektiv är det ett välkommet drag.
Det kinesiska ägandet blockerade tidigare bolagets expansion, bland annat ett planerat förvärv av tyska Elmos Semiconductor som stoppades av säkerhetsskäl.
PS analys: Betydelsen för svenska techsparare
MEMS-marknaden växer i takt med att AI-hårdvara, autonoma fordon och medicinsk diagnostik slukar mer sensorteknik. Silex är inte Nvidia, men bolaget fyller en kritisk funktion i en leveranskedja som få europeiska aktörer kan ersätta.
Det gör aktien till ett potentiellt intressant komplement i en techportfölj med europeisk inriktning.
Risken är inte bolagets affärsmodell, utan prissättningen. En värdering nära 9 miljarder på 1,3 miljarders omsättning lämnar lite utrymme för besvikelser.
Sparare bör bevaka prospektet noga, särskilt hur bolaget prissätter sin planerade expansion till 300 mm-wafers i Järfälla, som kraftigt ökar produktionskapaciteten men också kräver betydande investeringar.
