Nytt chipbolag börsnoteras: Silex värderas till 9 miljarder

Kinesisk ägare säljer sin andel

Silex ägs idag av ett konsortium lett av Bure och Creades, som tillsammans med Grenspecialisten, 3S Invest, SEB-Stiftelsen och TomEnterprise tog hem en majoritet av bolaget 2025 och gav Silex ett svenskt majoritetsägande igen.

Nu ska den kinesiska minoritetsägaren Sai Microelectronics sälja hela sin återstående andel i samband med noteringen. Ur ett geopolitiskt perspektiv är det ett välkommet drag.

Det kinesiska ägandet blockerade tidigare bolagets expansion, bland annat ett planerat förvärv av tyska Elmos Semiconductor som stoppades av säkerhetsskäl.

PS analys: Betydelsen för svenska techsparare

MEMS-marknaden växer i takt med att AI-hårdvara, autonoma fordon och medicinsk diagnostik slukar mer sensorteknik. Silex är inte Nvidia, men bolaget fyller en kritisk funktion i en leveranskedja som få europeiska aktörer kan ersätta.

Det gör aktien till ett potentiellt intressant komplement i en techportfölj med europeisk inriktning.

Risken är inte bolagets affärsmodell, utan prissättningen. En värdering nära 9 miljarder på 1,3 miljarders omsättning lämnar lite utrymme för besvikelser.

Sparare bör bevaka prospektet noga, särskilt hur bolaget prissätter sin planerade expansion till 300 mm-wafers i Järfälla, som kraftigt ökar produktionskapaciteten men också kräver betydande investeringar.

Läs även: Sivers Semiconductors storägare säljer i tysthet

Läs även: Expertguide: Lär dig investera i datorspelsbranschen