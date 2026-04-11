Svensk man utlämnad från USA – misstänks för miljonbedrägeri

Upplägget följer ett mönster som blivit allt vanligare.

Offren kontaktades via sms och telefon av personer som utgav sig för att representera banker.

Genom att manipulera dem att installera nya Bank-id kunde bedragarna ta kontroll över konton och föra över pengar.

Bedrägeriförsöken blir allt mer sofistikerade och riktas ofta mot förtroendet för myndigheter.

I ett aktuellt fall sprids mejl som ser ut att komma från Folkhälsomyndigheten och kräver att mottagaren agerar inom 24 timmar.

Internationellt samarbete avgörande

Fallet visar tydligt hur brottsligheten blivit gränsöverskridande.

Den misstänkte har varit häktad i sin frånvaro i Sverige sedan 2024 och frihetsberövad i USA under tiden.

“Att den misstänkta nu äntligen landar på svensk mark är en stor framgång för det internationella rättsliga samarbetet”, säger senior åklagare Johanna Kolga.

Arbetet har involverat flera amerikanska myndigheter samt Eurojust, vilket understryker hur komplexa dessa ärenden blivit.