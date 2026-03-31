Med manipulerade streckkoder lyckades två bröder få med sig varor värda omkring 9 500 kronor – för 190 kronor. Nu får de betala ett mycket högre pris.
Ikea-bedrägeriet: Manipulerade streckkoder – får 200 000 i böter
Tillfället gör tjuven, sägs det. Dessa tillfällen har blivit fler i takt med att antalet självbetjäningskassor ökat.
Dessa system – som ska göra handeln smidigare – har ju nämligen blivit en guldgruva för fuskare.
Några som tog tillfället i akt var två schweiziska bröder.
Bytte ut prislappar
I april 2024 besökte de två bröderna, 21 och 25 år gamla, Ikea-varuhuset i Dietlikon i Schweiz.
Där satte de billigare prislappar på fem varor vilket, till slut, innebar att köpet i självbetjäningskassan registrerades till mindre än 16 schweizerfranc, trots att varorna egentligen var värda runt 800 franc.
Men bluffen blev kortvarig. Kort efter betalningen avslöjades fusket, enligt uppgifter som återges av 20 Minutes.
Notan: långt högre än varukorgen
Bröderna dömdes av åklagare genom strafföreläggande för missbruk av ett databehandlingssystem. Beslutet har vunnit laga kraft.
Tillsammans ska de nu betala 16 600 schweizerfranc, vilket för tillfället motsvarar närmare 200 000 kronor.
Den äldre brodern, som redan stod under prövotid efter en tidigare dom, fick också en tidigare utdömd bot verkställd på 150 dagsböter à 50 franc. Utöver det fick han ytterligare 30 dagsböter i Ikea-fallet och 800 franc i rättegångskostnader. Totalt landar hans skuld på 117 000 kronor.
Den yngre brodern fick i sin tur 50 dagsböter à 120 franc samt 800 franc i avgifter. Han dömdes också för att ha kört med ett tillfälligt körkort som hade gått ut. Hans totala kostnad blev drygt 81 000 kronor.
Inte unikt
Fall som dessa har blivit vanligare i takt med att självbetjäningskassorna blivit fler.
I Sverige försvann 10,5 miljarder kronor från butiker 2023, en ökning med 20 procent på två år.
Även i Tyskland rapporterar detaljhandeln rekordhöga nivåer av butiksstölder. Enligt en studie från EHI Retail Institute stals varor till ett värde av 2,95 miljarder euro under 2024, en ökning med 4,6 procent jämfört med året före.
Självbetjäningskassor pekas ut som en stor del av förklaringen.
Enligt en rapport från Svensk Handel sker sju av tio stölder idag via självscanning och självutcheckning.
Experter uppskattar dessutom att omkring 98 procent av alla stölder aldrig upptäcks.
