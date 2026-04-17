IMF: USA:s skuldberg globalt hot – AI räddningen?
IMF:s senaste rapport om världsekonomin är ingen upplyftande läsning. Och när det gäller den amerikanska statsskulden på 39 biljoner dollar är det en angelägenhet för hela världsekonomin, enligt Internationella valutafonden.
USA:s statsskuld stor bov
När USA lånar allt mer för att täcka sitt underskott trycker det upp räntorna världen över. Det gör det dyrare för alla. IMF pekar på att vi står inför ett strukturellt skifte. Evig tillväxt och billiga pengar gäller inte längre.
USA:s skuld väntas överstiga 125 procent av BNP i år och potentiellt 142 procent om fem år, det vill säga 2031.
Globalt skuldberg oroar
IMF har också räknat ut att den globala offentliga skulden når 99 procent av världens BNP år 2028. Därmed överskrids den viktiga 100 procent-tröskeln tidigare än väntat. Siffran kan dessutom stiga till 121 procent inom tre år, enligt värsta farhågorna.
”Världsekonomin prövas återigen med konsekvenserna av kriget i Mellanöstern – och detta är en värld som har färre frihetsgrader eftersom de offentliga finanserna är mer ansträngda i många, många länder”, säger IMF:s finansdirektör Rodrigo Valdés, som citeras av det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
Konkurs hotar världsekonomin
Risken för en global systemkris är inget det i dag talas tyst om. Tvärt om utesluter inte IMF en konkurs för världsekonomin. Geopolitiska spänningar och handelsbarriärer riskerar att bana väg för detta skrämmande scenario.
AI jokern och lösningen?
Men hoppet är inte ute. AI, artificiell intelligens, nämns som frälsaren. Enligt färska analyser kan den explosionsartade utvecklingen inom AI vara precis det produktivitetshopp som världsekonomins länder behöver för att få bukt med skulderna. Om tekniken implementeras rätt kan den frigöra resurser och skapa värden som tidigare ansågs omöjliga.
Det menar IMF:s biträdande direktör Era Dabla-Norris. Tekniken ”kan användas för att i grunden omforma hur regeringar sköter sina affärer”, säger Dabla-Norris med reservation för hur makthavarna övervakar utvecklingen av artificiell intelligens, enligt Fortune.
Ökad fart till lägre kostnader
Genom att effektivisera allt från energiförsörjning till finansiella system kan AI sänka kostnaderna och öka BNP-tillväxten utan att kräva massiva nyanställningar eller traditionella råvaruuttag. Det är denna tillväxt som i förlängningen ska ”äta upp” skuldberget.
IMF understryker dock att även om tekniken kan rädda stadsbudgetar riskerar den att öka klyftorna på arbetsmarknaden ytterligare. För att AI ska bli lösningen på skuldproblemet krävs att vinsterna fördelas och att omställningen hanteras med precision av världens ledare.
IMF: Det är politikernas ansvar
”Eftersom det finns stor osäkerhet kring hur AI kommer att spela ut … vilken faktisk inverkan den kommer att ha på arbetsmarknaderna, vilken faktisk inverkan den kommer att ha på ojämlikheten. Så utmaningen för regeringar är egentligen att se om deras system är anpassningsbara och att de kan möta de risker som den medför”, säger IMF:s biträdande chef.
