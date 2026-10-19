Microsoft hoppar av det planerade datacentret i Storbritannien på grund av problem att få fram el, och investerarna ifrågasätter värderingen – det skakar i Nscale inför den planerade börsnoteringen.
Microsoft drar sig ur efter elproblem – Nscales jättevärdering i fara
När Dagens PS skrev om AI-infrastrukturbolaget Nscales börsplaner i augusti talades det om en värdering på omkring 240 miljarder norska kronor, runt 25 miljarder dollar. En notering i den storleksordningen skulle kunna bli en rejäl värdeökning för norska Aker, som då ägde omkring 23 procent av bolaget.
Investerare tror på lägre värdering
Enligt Bloomberg har bolaget siktat på en börsnotering i New York till ett värde av runt 30 miljarder dollar. Men det är för mycket, enligt vissa investerare som istället vill se en värdering på runt 16 till 19 miljarder dollar.
Det innebär att investerarnas värderingskrav ligger 37–47 procent under bolagets mål. Någon slutlig värdering är inte fastställd och det är inte heller klart hur börsplanerna påverkas.
Microsoft drar sig ur
Det senaste bakslaget kom när Microsoft drog sig ur ett avtal om att hyra datorkapacitet vid Nscales planerade AI-datacenter i Loughton i Essex, Storbritannien.
Anläggningen skulle utrustas med omkring 23 000 avancerade Nvidia-chip och leverera 50 megawatt datorkapacitet till Microsoft. Men elanslutningen har försenats kraftigt. Enligt uppgifter som Financial Times rapporterat kan tillräcklig nätkapacitet dröja till 2030-talet.
Microsofts avhopp innebär att Nscale måste hitta en ny kund till anläggningen eller hitta ett annat sätt att använda kapaciteten. Bolaget har uppgett att det fortfarande står fast vid projektet och undersöker alternativa energilösningar. Microsoft har betonat att beslutet gäller den brittiska anläggningen och inte bolagens övriga samarbeten.
Hundratals miljarder i kontrakt
Nscales börsplaner har byggt på en imponerande kontraktsportfölj. I sitt börsunderlag redovisade bolaget kontrakterade intäkter på omkring 103 miljarder dollar. Microsoft och AI-bolaget Anthropic stod tillsammans för omkring 85 procent av det totala kontraktsvärdet, enligt Bloomberg.
Men kontrakterade intäkter är inte detsamma som pengar som redan tjänats in. Avtalen förutsätter att Nscale bygger ut datacenter, installerar avancerade chip och levererar kapaciteten enligt tidsplan.
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