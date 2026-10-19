Microsoft drar sig ur efter elproblem – Nscales jättevärdering i fara

Microsoft drar sig ur

Det senaste bakslaget kom när Microsoft drog sig ur ett avtal om att hyra datorkapacitet vid Nscales planerade AI-datacenter i Loughton i Essex, Storbritannien.

Anläggningen skulle utrustas med omkring 23 000 avancerade Nvidia-chip och leverera 50 megawatt datorkapacitet till Microsoft. Men elanslutningen har försenats kraftigt. Enligt uppgifter som Financial Times rapporterat kan tillräcklig nätkapacitet dröja till 2030-talet.

Microsofts avhopp innebär att Nscale måste hitta en ny kund till anläggningen eller hitta ett annat sätt att använda kapaciteten. Bolaget har uppgett att det fortfarande står fast vid projektet och undersöker alternativa energilösningar. Microsoft har betonat att beslutet gäller den brittiska anläggningen och inte bolagens övriga samarbeten.

Hundratals miljarder i kontrakt

Nscales börsplaner har byggt på en imponerande kontraktsportfölj. I sitt börsunderlag redovisade bolaget kontrakterade intäkter på omkring 103 miljarder dollar. Microsoft och AI-bolaget Anthropic stod tillsammans för omkring 85 procent av det totala kontraktsvärdet, enligt Bloomberg.

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Men kontrakterade intäkter är inte detsamma som pengar som redan tjänats in. Avtalen förutsätter att Nscale bygger ut datacenter, installerar avancerade chip och levererar kapaciteten enligt tidsplan.

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