Men firandet blev minst sagt återhållsamt. En person på plats beskrev noteringen som ”den tamaste någonsin”. Det blev en middag och medgrundaren Daniela Amodei åkte hem tidigt. Kanske var det ett tecken på att även AI-miljardärer kan ha svårt att slappna av just nu.

Inte ens AI-jättarnas succé lugnar börsen

För trots succén är AI-frossan långt ifrån över. Asiens börser har pressats hårt och Taiwanbörsen har rasat 17,5 procent på en vecka – det största veckofallet sedan 1990.

Inte ens Anthropics succédebut eller Nvidias starka rapport har lyckats vända humöret. Investerarna börjar ifrågasätta om de enorma investeringarna i AI verkligen kommer att ge den avkastning som aktiekurserna redan tycks ha räknat med. Skulderna växer och datacenter byggs i en takt som får många att höja på ögonbrynen.

Oron har dessutom spridit sig långt utanför tekniksektorn. Enligt Financial Times har bolag inom tillverkning, kraftförsörjning och gruvindustri som gynnas av datacenterboomen tappat omkring 4 200 miljarder dollar i börsvärde sedan juni. Nästan hälften av värdeökningen från föregående år är därmed utraderad.

AI-jakten förändrar spelplanen för svenska börsbolag

Det är en påminnelse om hur tätt sammanflätad AI-hajpen har blivit med resten av börsen. När förväntningarna skruvas ned drabbas även bolagen som säljer utrustningen, bygger infrastrukturen och levererar elen.

För svenska sparare finns det därför anledning att hålla koll på mer än de uppenbara AI-vinnarna. Halvledare och amerikanska tillväxtaktier är en sak. Industribolag som rider på datacenterboomen är en annan.

I veckans nummer tittar vi närmare på just den här AI-febern. Du kan läsa om miljardärsresan från reporter till Anthropic-ägare, riskkapitalisternas jackpot vid en möjlig börsnotering och AI-jättarnas jakt på svensk skog. Vi granskar också H&M:s hotade plats i börsens finrum och berättar varför gubbportföljens tråkaktier plötsligt utklassar tech.

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Trevlig läsning.

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