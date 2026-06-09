Såväl Swedbanks som Danske Banks investeringsexperter tror att börsen har mer att ge. Men exakt var man ska satsa sina slantar har man vitt skilda åsikter om.
Storbankernas experter oense om börsen
Det står klart sedan båda bankerna publicerat varsitt börsråd för kommande månader.
Positiv grundsynd
”Huvudbudskapet är att vi är fortsatt positiva till aktier baserat på solid ekonomisk tillväxt och stigande bolagsvinster”.
Det skriver Danske Banks sparekonom Maria Landeborn i bankens senaste ”Investor Outlook”, det vill säga bankens marknadssyn och investeringsstrategi inför det kommande kvartalet.
Därmed delar hon sin kollega på Swedbank, Mattias Isaksons, positiva grundsyn till börsen vars investeringsstrategi Dagens PS skrev om förra veckan.
Motsatta råd om USA
Där slutar dock likheten.
För medan Swedbank tycker det är dags att ”undervikta USA” efter vårens rally så är det precis där som Danske Bank tycker att sparare ska fortsatt satsa.
”När det gäller aktieregioner har särskilt USA visat styrka. Den amerikanska ekonomin har varit extremt motståndskraftig mot högre energipriser, samtidigt som enorma investeringar i artificiell intelligens (AI) ger stöd åt både tillväxt och bolagsvinster”, skriver Maris Landeborn.
Gillar tillväxtmarknaderna
Mattias Isaksson gav istället rådet att vända blicken mot tillväxtmarknaderna.
”Tillväxtmarknaderna har stora inslag både av bolag som är centrala för AI-utbyggnaden och som uppvisar hög konjunkturkänslighet, generellt till attraktiv värdering”, skrev han och konstaterade;
”Det är egenskaper som bidrar till att vi fortsatt föredrar och överviktar tillväxtmarknader trots stark vinstutveckling och stora inslag av teknikaktier också där”.
Ratar börsen i Europa
Det är dock ingen region som fångar Danske Banks uppmärksamhet.
Däremot är Maria Landeborn tydlig med att Europa inte är värt att investera allt för mycket i för tillfället.
”Europa släpar efter USA och Asien i AI-utvecklingen. Sammantaget gör det att vi ser lägst potential i europeiska aktier”.
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