Storbankernas experter oense om börsen

Motsatta råd om USA

Där slutar dock likheten.

För medan Swedbank tycker det är dags att ”undervikta USA” efter vårens rally så är det precis där som Danske Bank tycker att sparare ska fortsatt satsa.

”När det gäller aktieregioner har särskilt USA visat styrka. Den amerikanska ekonomin har varit extremt motståndskraftig mot högre energipriser, samtidigt som enorma investeringar i artificiell intelligens (AI) ger stöd åt både tillväxt och bolagsvinster”, skriver Maris Landeborn.

Gillar tillväxtmarknaderna

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Mattias Isaksson gav istället rådet att vända blicken mot tillväxtmarknaderna.

”Tillväxtmarknaderna har stora inslag både av bolag som är centrala för AI-utbyggnaden och som uppvisar hög konjunkturkänslighet, generellt till attraktiv värdering”, skrev han och konstaterade;

”Det är egenskaper som bidrar till att vi fortsatt föredrar och överviktar tillväxtmarknader trots stark vinstutveckling och stora inslag av teknikaktier också där”.

Ratar börsen i Europa

Det är dock ingen region som fångar Danske Banks uppmärksamhet.

Däremot är Maria Landeborn tydlig med att Europa inte är värt att investera allt för mycket i för tillfället.

”Europa släpar efter USA och Asien i AI-utvecklingen. Sammantaget gör det att vi ser lägst potential i europeiska aktier”.

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