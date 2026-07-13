Storbankens viktiga mått visar: Starkaste säljsignalen på fem år

Indikatorn bygger på flera marknadsmått, bland annat hedgefonders positionering, kapitalflöden till aktie- och obligationsfonder, marknadsbredd, fondförvaltares exponering samt tekniska signaler från kreditmarknaden. När dessa visar ett alltför optimistiskt sentiment utlöses en konträr säljsignal.

Historiskt har signalen inte nödvändigtvis förebådat längre björnmarknader, men den har ofta varnat för ökad turbulens på kort sikt.

Sedan indikatorn lanserades för 24 år sedan har den gett 17 säljsignaler. Enligt Hartnett har det globala aktieindexet MSCI All Country World Index i genomsnitt fallit mellan 2 och 3 procent under de efterföljande två till tre månaderna. Börsen har gått back i omkring 60 procent av fallen, medan de största nedgångarna har legat på mellan 15 och 20 procent.

Bubbelliknande tendenser

Hartnett har under året upprepade gånger varnat för att den amerikanska aktiemarknaden visar tecken på ”bubbelliknande tendenser”. Han har samtidigt lyft fram defensiva sektorer som dagligvaror, finans och hälsovård som relativt attraktiva placeringar. Bank of America har dessutom varnat för att S&P 500 kan stå inför en rekyl under det tredje kvartalet.

Liknande signaler kommer även från analysföretaget Morningstar. Bolaget pekar på den ovanligt starka utvecklingen för S&P 500 Momentum Index, som under april och maj hade sin bästa tvåmånadersperiod sedan åtminstone mitten av 1990-talet – starkare än under it-bubblan.

”Överdriven optimism”

Eftersom momentumindexet består av aktier som redan utvecklats starkt ses det ofta som ett mått på investerarnas FOMO, eller rädsla att missa fortsatt uppgång.

”Jag anser att detta är en signal om att det kan råda överdriven optimism på marknaden idag, och därför ser vi försiktigt på marknadsutsikterna framöver”, säger Philip Straehl, investeringschef på Morningstar Wealth, till Business Insider.

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