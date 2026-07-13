Omstridd delikatess har blivit stekhet i Kina

Billigare med kinesisk variant

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Trots det har efterfrågan vuxit snabbt i Kina, där produkten blivit allt vanligare vid bröllop, banketter och exklusiva restauranger.

Kinesiska producenter utvecklar också nya varianter av delikatessen, bland annat foie gras-glass, smaksatta produkter och sushi med foie gras.

Den inhemska produktionen är betydligt billigare än importerade alternativ från Europa, vilket gjort produkten tillgänglig för fler konsumenter.

Även inom kaviar har Kina tagit en dominerande position. Landets producenter stod för omkring 40 procent av den globala exporten under förra året.

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Även tryffel säljs mer

Kina ökar dessutom sin export av tryffel. Leveranserna till utlandet har mer än tredubblats sedan 2022, vilket stärker landets position även inom marknaden för exklusiva livsmedel.

Den hårda konkurrensen på hemmamarknaden har pressat priserna, vilket ger kinesiska företag möjlighet att erbjuda betydligt billigare produkter än europeiska konkurrenter.

Utvecklingen märks redan i Macao, där restauranger i ökande utsträckning ersätter spansk foie gras med kinesiska alternativ. Prisnivån ligger enligt branschuppgifter omkring 40 procent lägre än för importerade produkter.

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Den europeiska unionen har samtidigt skärpt reglerna för märkning av foie gras för att förhindra att utomeuropeiska producenter använder geografiska beteckningar som kan ge intryck av franskt ursprung.

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