Få exklusiva produkter har varit lika förknippad med det franska köket som foie gras. Ändå är det i Kina som den största ökningen sker.
Omstridd delikatess har blivit stekhet i Kina
Kina har på kort tid vuxit fram som en av världens största producenter av exklusiva delikatesser.
Landet står nu för omkring 45 procent av den globala produktionen av foie gras.
Dessutom har man etablerat sig som världens ledande exportör av kaviar.
Fått kritik för djurplågeri
Enligt en färsk branschrapport producerar kinesiska företag omkring 11 000 ton foie gras om året.
Därmed har landet gått om traditionella producentländer och blivit den största aktören på världsmarknaden, skriver Wall Street Journal.
Utvecklingen är resultatet av en långsiktig satsning från kinesiska myndigheter på att skapa nya inkomstkällor för landsbygden.
Genom lån, marknadsföringsstöd och investeringar har produktionen byggts ut, framför allt i provinserna Shandong och Anhui.
Foie gras framställs genom att ankor och gäss göds för att levern ska växa, en produktionsmetod som länge varit omdebatterad ur djurskyddssynpunkt.
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Billigare med kinesisk variant
Trots det har efterfrågan vuxit snabbt i Kina, där produkten blivit allt vanligare vid bröllop, banketter och exklusiva restauranger.
Kinesiska producenter utvecklar också nya varianter av delikatessen, bland annat foie gras-glass, smaksatta produkter och sushi med foie gras.
Den inhemska produktionen är betydligt billigare än importerade alternativ från Europa, vilket gjort produkten tillgänglig för fler konsumenter.
Även inom kaviar har Kina tagit en dominerande position. Landets producenter stod för omkring 40 procent av den globala exporten under förra året.
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Även tryffel säljs mer
Kina ökar dessutom sin export av tryffel. Leveranserna till utlandet har mer än tredubblats sedan 2022, vilket stärker landets position även inom marknaden för exklusiva livsmedel.
Den hårda konkurrensen på hemmamarknaden har pressat priserna, vilket ger kinesiska företag möjlighet att erbjuda betydligt billigare produkter än europeiska konkurrenter.
Utvecklingen märks redan i Macao, där restauranger i ökande utsträckning ersätter spansk foie gras med kinesiska alternativ. Prisnivån ligger enligt branschuppgifter omkring 40 procent lägre än för importerade produkter.
Den europeiska unionen har samtidigt skärpt reglerna för märkning av foie gras för att förhindra att utomeuropeiska producenter använder geografiska beteckningar som kan ge intryck av franskt ursprung.
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