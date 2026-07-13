Världens mäktigaste bank-vd pressas om Epstein-kontakter

Nya Epstein-dokument

Kravet kommer efter att nya dokument från USA justitiedepartement blivit offentliga. Enligt tidigare rapportering från Financial Times visar mejl från 2009 att Storbritanniens dåvarande näringsminister Peter Mandelson föreslog att Dimon skulle ”hota lite försiktigt” den dåvarande finansministern Alistair Darling för att få honom att ändra den planerade bonusskatten.

Darling har senare berättat att Dimon ringde honom och var mycket kritisk till förslaget. Enligt Darling varnade JPMorgan-chefen för att banken kunde minska sina investeringar i Storbritannien.

Nekar – har aldrig träffat Epstein

Jamie Dimon har tidigare sagt att han aldrig träffade Jeffrey Epstein och att han inte hade någon roll i bankens beslut att behålla honom som kund. JPMorgan upprepar nu att Dimon aldrig haft kontakt med Epstein och avfärdar uppgifterna om att han skulle ha tagit råd av honom.

Jeffrey Epstein var kund hos JPMorgan mellan 1998 och 2013. Banken betalade 2023 motsvarande omkring 290 miljoner dollar i en förlikning med kvinnor som anklagade banken för att ha blundat för varningssignaler om Epsteins övergrepp. Banken medgav inget ansvar.

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