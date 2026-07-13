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Råvaror

Rysk jätteanläggning säljer rekordmycket naturgas till Europa

ryssland
Vladimir Putin var på besök på Yamal 2017. (Foto: Alexei Druzhinin/Pool Photo via AP/TT).

Yamal LNG är den största naturgasanläggningen i Ryssland. Nu visar siffror att EU köper mer naturgas än någonsin därifrån.

EU importerade rekordstora mängder flytande naturgas, LNG, från Rysslands största exportanläggning under första halvåret 2026.

Importen ökade trots unionens beslut att från nästa år förbjuda långsiktiga inköp av rysk LNG.

Enligt analysföretaget Kpler köpte EU-länder sammanlagt 9,89 miljoner ton LNG från anläggningen Yamal LNG under årets sex första månader.

Tre länder i topp

Det är en ökning med 18 procent jämfört med samma period i fjol och motsvarar i stort sett hela produktionen från anläggningen, skriver Financial Times.

Yamal LNG, som kontrolleras av det ryska energibolaget Novatek, är Rysslands största producent av flytande naturgas.

Anläggningen har en konstruktionskapacitet på 17,4 miljoner ton per år, men den faktiska produktionen överstiger ofta den nivån.

Frankrike, Belgien och Spanien stod för de största inköpen. Länderna importerade 3,6, 2,9 respektive 2,7 miljoner ton under perioden och svarade därmed för huvuddelen av EU mottagning av gas från Yamal.

Läs mer: Stort gasfynd i medelhavet kan lätta på energikrisen. Realtid

Sker i etapper

EU:s nuvarande sanktionsregler förbjuder redan inköp av rysk LNG genom kortfristiga avtal.

De leveranser som fortfarande når Europa sker därför inom ramen för långsiktiga kontrakt som måste godkännas av importländernas tullmyndigheter.

Från den 1 januari 2027 träder EU:s förbud mot långsiktiga importavtal för rysk LNG i kraft. Senare under året väntas även import av rysk naturgas via gasledningar förbjudas.

Europa har spelat en central roll för Yamal-projektets verksamhet.

Anläggningen i ryska Arktis är beroende av en begränsad flotta av isklassade LNG-fartyg, vars snabba omlopp i europeiska hamnar är avgörande för exporten.

Läs mer: LNG-boomen: Goda nyheter för Europa – dåliga för USA. Realtid

Minskade leveranser till Asien

Alternativa transporter till Asien via Nordostpassagen tar längre tid och innebär större operativa risker.

Samtidigt minskade leveranserna från Yamal till Asien kraftigt under första halvåret. Exporten till asiatiska kunder föll med 74 procent till drygt en halv miljon ton.

En bidragande orsak uppges vara att rederier, försäkringsbolag och finansiärer blivit mer försiktiga till följd av risken att omfattas av EU-sanktioner.

Yamal är dessutom fortsatt beroende av europeiska varv för underhåll och reparationer av de specialbyggda LNG-fartygen.

I projektet är även det franska energibolaget TotalEnergies och kinesiska CNPC delägare.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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