Yamal LNG är den största naturgasanläggningen i Ryssland. Nu visar siffror att EU köper mer naturgas än någonsin därifrån.
Rysk jätteanläggning säljer rekordmycket naturgas till Europa
EU importerade rekordstora mängder flytande naturgas, LNG, från Rysslands största exportanläggning under första halvåret 2026.
Importen ökade trots unionens beslut att från nästa år förbjuda långsiktiga inköp av rysk LNG.
Enligt analysföretaget Kpler köpte EU-länder sammanlagt 9,89 miljoner ton LNG från anläggningen Yamal LNG under årets sex första månader.
Tre länder i topp
Det är en ökning med 18 procent jämfört med samma period i fjol och motsvarar i stort sett hela produktionen från anläggningen, skriver Financial Times.
Yamal LNG, som kontrolleras av det ryska energibolaget Novatek, är Rysslands största producent av flytande naturgas.
Anläggningen har en konstruktionskapacitet på 17,4 miljoner ton per år, men den faktiska produktionen överstiger ofta den nivån.
Frankrike, Belgien och Spanien stod för de största inköpen. Länderna importerade 3,6, 2,9 respektive 2,7 miljoner ton under perioden och svarade därmed för huvuddelen av EU mottagning av gas från Yamal.
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Sker i etapper
EU:s nuvarande sanktionsregler förbjuder redan inköp av rysk LNG genom kortfristiga avtal.
De leveranser som fortfarande når Europa sker därför inom ramen för långsiktiga kontrakt som måste godkännas av importländernas tullmyndigheter.
Från den 1 januari 2027 träder EU:s förbud mot långsiktiga importavtal för rysk LNG i kraft. Senare under året väntas även import av rysk naturgas via gasledningar förbjudas.
Europa har spelat en central roll för Yamal-projektets verksamhet.
Anläggningen i ryska Arktis är beroende av en begränsad flotta av isklassade LNG-fartyg, vars snabba omlopp i europeiska hamnar är avgörande för exporten.
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Minskade leveranser till Asien
Alternativa transporter till Asien via Nordostpassagen tar längre tid och innebär större operativa risker.
Samtidigt minskade leveranserna från Yamal till Asien kraftigt under första halvåret. Exporten till asiatiska kunder föll med 74 procent till drygt en halv miljon ton.
En bidragande orsak uppges vara att rederier, försäkringsbolag och finansiärer blivit mer försiktiga till följd av risken att omfattas av EU-sanktioner.
Yamal är dessutom fortsatt beroende av europeiska varv för underhåll och reparationer av de specialbyggda LNG-fartygen.
I projektet är även det franska energibolaget TotalEnergies och kinesiska CNPC delägare.
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