Rysk jätteanläggning säljer rekordmycket naturgas till Europa

Enligt analysföretaget Kpler köpte EU-länder sammanlagt 9,89 miljoner ton LNG från anläggningen Yamal LNG under årets sex första månader.

Tre länder i topp

Det är en ökning med 18 procent jämfört med samma period i fjol och motsvarar i stort sett hela produktionen från anläggningen, skriver Financial Times.

Yamal LNG, som kontrolleras av det ryska energibolaget Novatek, är Rysslands största producent av flytande naturgas.

Anläggningen har en konstruktionskapacitet på 17,4 miljoner ton per år, men den faktiska produktionen överstiger ofta den nivån.

Frankrike, Belgien och Spanien stod för de största inköpen. Länderna importerade 3,6, 2,9 respektive 2,7 miljoner ton under perioden och svarade därmed för huvuddelen av EU mottagning av gas från Yamal.

Läs mer: Stort gasfynd i medelhavet kan lätta på energikrisen. Realtid