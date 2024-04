Aktier

Storbanken får Torsten Janssons aktie på fall

Dags att ta en paus tycker Nordea i en ny analys av Torstens Janssons New Wave. Det har fått aktien att tappa två månaders uppgång under börsens första timme. Torsten Janssons klädföretag New Wave (börskurs New Wave) har ett starkt börsår bakom sig. Man har även inlett 2024 bra. Vid årsskiftet handlades aktien för 91 …