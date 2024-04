Avanzamiljonärerna tog rygg på Torsten Jansson

Kör du en elbil? Då kan du genom tre snabba steg börja tjäna pengar på din laddbox – och samtidigt balansera elnätet. Så här funkar det. En av lösningarna till Sveriges och Europas energikris kan redan sitta monterad på din vägg. Du kanske har hört talas om Vehicle To Grid, där elbilsbatterier hjälper till att …

Tog hem vinsten i Kindred

Den mesta sålda aktien var däremot spelbolaget Kindred (börskurs Kindred).

“Mest nettosålda aktie är Kindred där ett bud ligger på 130 kr per aktie vilket löper ut i november. Aktien handlas runt 124 kr vilket hos många har ansetts vara bra nog för att sälja av i förmån för andra investeringar här och nu”, skriver Johan Hagberg, Kundansvarig Private Banking hos Avanza.

ANNONS

Fastighetsbolaget Neobo (börskurs Neobo) tog andraplatsen på sälj-listan och trea placerar sig Intrum (börskurs Intrum) som investerarna verkar ha tröttnat på efter alla kraftiga ras.

Noterbart är också att även New Wave (börskurs New Wave) finns på listan över mest sålda aktier i mars. Avanza-miljonärerna verkar ha tagit intryck av att huvudägaren och grundaren Torsten Janson själv dumpade aktier i bolaget under månaden vilket även hans fru Ulrica Messing sedermera tog efter.

“Det som gjorde detta speciellt var att pengarna samt utdelningen som Torsten får under våren ska gå till att finansiera en multisportshall i det lilla samhället Kosta med drygt 800 invånare som Torsten har koppling till” lyfter Johan Hagberg på Avanza fram i en kommentar till New Wave-ägarnas försäljningar i mars.

Hela listan med Avanzas private banking kunders aktie- och fondaffärer under mars går att ta del av här.

Läs mer:

Avanzas kunder sålde bort sig i HM. Dagens PS

Fondspararna kan ha gjort en dundertabbe. Dagens PS