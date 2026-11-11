Stockholmsbörsen mot ny uppgång – trots röd dag på Wall Street

Det sker trots att Wall Street avslutade tisdagens handel på minus efter nya inflationssiffror från USA.

OMXS-index steg 0,5 procent under tisdagens handel. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens breda index därmed stigit 10,4 procent, rapporterar TT.

Inflationen sätter press på Fed

Bakom nedgången på Wall Street ligger en amerikansk inflationsrapport som visade större prisökningar än väntat i oktober.

Konsumentpriserna i USA steg med 0,4 procent under månaden. Marknadens förväntningar låg på 0,3 procent. Även kärninflationen, där livsmedel och energi räknas bort, kom in högre än väntat, rapporterar Reuters.

Beskedet fick marknadsräntorna i USA att stiga och satte fart på spekulationerna om en ny räntehöjning från Federal Reserve i december.

Enligt Reuters prisar räntemarknaden nu in en sannolikhet på omkring 85 procent för en höjning med 0,25 procentenheter. Resterande 15 procent motsvarar förväntningar om en större höjning på 0,50 procentenheter.

Blandat i Asien

Under nattens handel har utvecklingen på de asiatiska börserna varit blandad. Tokyobörsen handlades uppåt medan Hongkongbörsen gick nedåt.

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På råvarumarknaden stiger Nordsjöoljan Brent med 1,2 procent till 92,60 dollar per fat i terminshandeln, enligt morgonens marknadsuppgifter från TT.

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