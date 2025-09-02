Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Svag data i USA

Historiskt har månader som maj, augusti och september varit svagare för S&P 500. Den nuvarande uppgången från april gör dessutom att en återhämtning redan ligger inprisad.

På makrosidan syns tecken på inbromsning i USA enligt flera analytiker. Den senaste sysselsättningsrapporten visade att jobbtillväxten bromsat in mer än väntat.

Samtidigt reviderade det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet ned tidigare sysselsättningssiffror, vilket tyder på att arbetsmarknaden inte är lika stark som först rapporterats.

”Den oroande trenden med att Bureau of Labor Statistics sänker tidigare månadssiffror var återigen ett inslag i juli månads sysselsättningsrapport”, noterar Bloomberg angående en eventuellt stundande börskrasch.

Positioneringen inte extrem

Trots varningssignalerna är investerarnas positionering inte särskilt högt uppdriven. Deutsche Bank påpekar att fondförvaltare visserligen är optimistiska, men att allokeringarna inte är på extremnivåer.

”Med tanke på att marknadspositioneringen inte är på extrema nivåer och att kvartalsresultaten hittills överträffat förväntningarna, är detta en indikator som inte skriker försäljningssignaler ännu”, framhåller analysen.

En annan indikator är andelen bolag i S&P 500 som når nya 52-veckorshögsta.

Trots starka kursuppgångar är denna andel relativt dämpad. Detta innebär att uppgången varit bred men inte överhettad skriver Bloomberg.

Ingen börskrasch men en en hälsosam rekyl att vänta

Sammanfattningsvis talar flera faktorer för en stundande sättning på marknaden enligt Bloombergs genomgång.

Säsongsmässigt svaga månader, höga värderingar och något mjukare ekonomisk data i USA pekar på en nedgång på omkring 5–7 procent.

Samtidigt är detta enligt analytikerna snarare ett köptillfälle än början på en större nedgång. Läget på arbetsmarknaden försvagas men inte dramatiskt, företagens rapporter kommer in bättre än väntat och investerarnas positionering är inte extrem.

Det gör att en rekyl snarare ses som en chans att komma in i marknaden på lägre nivåer än som ett tecken på en ny björnmarknad lyder analytikernas samlade råd.

