Står vi inför en annalkande börskrasch? Efter en stark återhämtning från april väcks nu allt fler farhågor om en möjlig korrigering på de globala aktiemarknaderna.
Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu
Siemiatkowski vill ta upp kampen med Investor
Wallenbergarnas Investor är Sveriges mest ägda aktie. Nu utmanas folkaktien av Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski eget investmentbolag Flat Capital. Den ambitionen uttrycker i alla fall entreprenören själv efter fredagens nyhet om Flat Capitals jätteinvesteringen på en halv miljard i försvarsföretaget Defensor. Läs även: Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs – Dagens PS Investmentbolag …
Analyshusets två svenska favoritaktier: "Är 45 procent undervärderad"
Den globala analysjätten Morningstar har totalt 20 svenska aktier på sin bevakningslista. Just nu sticker två favoritaktier ut enligt den metod analysfirman bevakar börsen med. ”Aktierna handlas med stora rabatter i förhållande till sina verkliga värden”, skriver Morningstars svenska redaktör Johanna Englundh. Läs även: Forna börsraketens vd: ”Där ser vi kraftig tillväxt nu” – Dagens …
Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället
Augusti bjöd på stigande index på börsen både i Sverige och USA, men privatspararna valde ändå att sälja av delar av sina tidigare favoriter. Försvarsaktier föll tungt på säljsidan hos både Nordnet och Avanza, medan kurskraschade Novo Nordisk klättrade till toppen av köplistorna. Läs även: Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i …
Trenden står sig – fortsatt ras för konkurserna
För femte månaden i rad minskar antalet svenska konkurser och i augusti är nedgången totalt sett hela 15 procent, visar UC-statistik. Hoppet ökar nu in för framtiden och mest märks den positiva trenden inom partihandeln, där nedgången av konkurser är 46 procent. I byggbranschen sjunker företagskrascherna med 26 procent medan konkurserna inom hotell- och restaurang …
Klarna-grundaren tar upp kampen mot Saab
Sebastian Siemiatkowskis investeringsbolag gör sin hittills största finansiella satsning i ett försvarsbolag som ska utmana jätten Saab, som han anser haft ”det väldigt förspänt länge”. Flat Capital (börskurs), som Klarnatoppens investeringsbolag heter, frångår nu sin strategi om en passiv förvaltning med starten av försvarsbolaget Defensor, skriver Di Digital och berättar att Flat Capital gör en …
Bloomberg har tagit del av en rad analytikers röster kring det nuvarande börsläget och vart vi kan vara på väg.
Läs även: Så hanterar du börsen i höst: “Oro kan påverka på många sätt” – Dagens PS
Starkt första halvår bakom oss
De globala börserna har levererat imponerande avkastning under 2025.
S&P 500 har stigit med över 25 procent i dollar räknat sedan april, den australiska S&P/ASX 200 med nästan 16 procent och MSCI All Country World Index med drygt 6 procent från vårens bottennivåer.
Även Indien och amerikanska småbolag har gått starkt.
Höga värderingar i sig utlöser sällan kraftiga rekyler, eller till och med börskrascher.
Men i en rapport som Bloomberg refererar till konstateras att en ”kombination av mjukare ekonomiska data tillsammans med säsongsmässiga faktorer sannolikt ger marknaden en mycket behövd korrigering”.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Svag data i USA
Historiskt har månader som maj, augusti och september varit svagare för S&P 500. Den nuvarande uppgången från april gör dessutom att en återhämtning redan ligger inprisad.
På makrosidan syns tecken på inbromsning i USA enligt flera analytiker. Den senaste sysselsättningsrapporten visade att jobbtillväxten bromsat in mer än väntat.
Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång”
Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, “ett Pricerunner för investeringar”.
Samtidigt reviderade det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet ned tidigare sysselsättningssiffror, vilket tyder på att arbetsmarknaden inte är lika stark som först rapporterats.
”Den oroande trenden med att Bureau of Labor Statistics sänker tidigare månadssiffror var återigen ett inslag i juli månads sysselsättningsrapport”, noterar Bloomberg angående en eventuellt stundande börskrasch.
Positioneringen inte extrem
Trots varningssignalerna är investerarnas positionering inte särskilt högt uppdriven. Deutsche Bank påpekar att fondförvaltare visserligen är optimistiska, men att allokeringarna inte är på extremnivåer.
”Med tanke på att marknadspositioneringen inte är på extrema nivåer och att kvartalsresultaten hittills överträffat förväntningarna, är detta en indikator som inte skriker försäljningssignaler ännu”, framhåller analysen.
En annan indikator är andelen bolag i S&P 500 som når nya 52-veckorshögsta.
Trots starka kursuppgångar är denna andel relativt dämpad. Detta innebär att uppgången varit bred men inte överhettad skriver Bloomberg.
Ingen börskrasch men en en hälsosam rekyl att vänta
Sammanfattningsvis talar flera faktorer för en stundande sättning på marknaden enligt Bloombergs genomgång.
Säsongsmässigt svaga månader, höga värderingar och något mjukare ekonomisk data i USA pekar på en nedgång på omkring 5–7 procent.
Samtidigt är detta enligt analytikerna snarare ett köptillfälle än början på en större nedgång. Läget på arbetsmarknaden försvagas men inte dramatiskt, företagens rapporter kommer in bättre än väntat och investerarnas positionering är inte extrem.
Det gör att en rekyl snarare ses som en chans att komma in i marknaden på lägre nivåer än som ett tecken på en ny björnmarknad lyder analytikernas samlade råd.
Läs även: 17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Svenska kulturkanon: Riksbanken, Kamprad och skatt på omdebatterad lista
Regeringen och kulturminister Parisa Lilijestrand presenterade på tisdagen den omdebatterade statliga kulturkanon. Ekonomi hade en helt egen kategori. Totalt tio viktiga händelser från Sveriges ekonomiska historia fick plats. Läs även: 17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank – Dagens PS Samtliga tio märkeshändelser i svensk ekonomi enligt kulturkanon: Dagens PS listar alla utvalda händelser …
Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu
Står vi inför en annalkande börskrasch? Efter en stark återhämtning från april väcks nu allt fler farhågor om en möjlig korrigering på de globala aktiemarknaderna. Bloomberg har tagit del av en rad analytikers röster kring det nuvarande börsläget och vart vi kan vara på väg. Läs även: Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan …
Sommarglädjen bortblåst – nu är svensken realist
Efter en ovanligt ljus vår och sommar har sinnesstämningen hos svenska bolånetagare vänt. Ordna Bolåns senaste Bolånebarometer visar att hushållen blivit betydligt mer pessimistiska kring både räntor och bostadspriser. I juli var rekordmånga hushåll nöjda med sina bolåneräntor – 55 procent, en nivå som inte setts på länge.? Bara en månad senare föll siffran till …
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Så blir ETF:er spararnas Ikea-lösning
Många svenskar har någon gång svurit över en Ikea-manual, men samtidigt känt en viss stolthet när möbeln står färdig. Den känslan är starkare än man tror och den har nu fått ett namn i finansvärlden: Ikea-effekten. När det gäller investeringar handlar det om att värdera det vi själva bygger högre. Ofta leder det till felaktiga …