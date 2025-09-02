Dagens PS
Nio anhållna för grova insiderbrott

Börskrasch eller inte? Så tror analytikerna nu

Blir det en ny börskrasch efter senaste tidens starka uppgång? Bilden från depressionen 1929.
Blir det en ny börskrasch efter senaste tidens starka uppgång? Bilden från depressionen 1929. (Foto: AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Står vi inför en annalkande börskrasch? Efter en stark återhämtning från april väcks nu allt fler farhågor om en möjlig korrigering på de globala aktiemarknaderna.

Bloomberg har tagit del av en rad analytikers röster kring det nuvarande börsläget och vart vi kan vara på väg.

Starkt första halvår bakom oss

De globala börserna har levererat imponerande avkastning under 2025.

S&P 500 har stigit med över 25 procent i dollar räknat sedan april, den australiska S&P/ASX 200 med nästan 16 procent och MSCI All Country World Index med drygt 6 procent från vårens bottennivåer.

Även Indien och amerikanska småbolag har gått starkt.

Höga värderingar i sig utlöser sällan kraftiga rekyler, eller till och med börskrascher.

Men i en rapport som Bloomberg refererar till konstateras att en ”kombination av mjukare ekonomiska data tillsammans med säsongsmässiga faktorer sannolikt ger marknaden en mycket behövd korrigering”.

Svag data i USA

Historiskt har månader som maj, augusti och september varit svagare för S&P 500. Den nuvarande uppgången från april gör dessutom att en återhämtning redan ligger inprisad.

På makrosidan syns tecken på inbromsning i USA enligt flera analytiker. Den senaste sysselsättningsrapporten visade att jobbtillväxten bromsat in mer än väntat.

Samtidigt reviderade det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet ned tidigare sysselsättningssiffror, vilket tyder på att arbetsmarknaden inte är lika stark som först rapporterats.

”Den oroande trenden med att Bureau of Labor Statistics sänker tidigare månadssiffror var återigen ett inslag i juli månads sysselsättningsrapport”, noterar Bloomberg angående en eventuellt stundande börskrasch.

Positioneringen inte extrem

Trots varningssignalerna är investerarnas positionering inte särskilt högt uppdriven. Deutsche Bank påpekar att fondförvaltare visserligen är optimistiska, men att allokeringarna inte är på extremnivåer.

”Med tanke på att marknadspositioneringen inte är på extrema nivåer och att kvartalsresultaten hittills överträffat förväntningarna, är detta en indikator som inte skriker försäljningssignaler ännu”, framhåller analysen.

En annan indikator är andelen bolag i S&P 500 som når nya 52-veckorshögsta.

Trots starka kursuppgångar är denna andel relativt dämpad. Detta innebär att uppgången varit bred men inte överhettad skriver Bloomberg.

Ingen börskrasch men en en hälsosam rekyl att vänta

Sammanfattningsvis talar flera faktorer för en stundande sättning på marknaden enligt Bloombergs genomgång.

Säsongsmässigt svaga månader, höga värderingar och något mjukare ekonomisk data i USA pekar på en nedgång på omkring 5–7 procent.

Samtidigt är detta enligt analytikerna snarare ett köptillfälle än början på en större nedgång. Läget på arbetsmarknaden försvagas men inte dramatiskt, företagens rapporter kommer in bättre än väntat och investerarnas positionering är inte extrem.

Det gör att en rekyl snarare ses som en chans att komma in i marknaden på lägre nivåer än som ett tecken på en ny björnmarknad lyder analytikernas samlade råd.

BörskraschEkonomiStockholmsbörsenSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

