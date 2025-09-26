Inflationen stiger i USA, den uppgick i augusti till 2,7 procent jämfört med samma månad förra året. Det var i linje med analytikernas snittprognos.
Stigande inflation i USA – som väntat
Det är PCE-inflationen som redovisades på fredagen, ett mått som beräknar inflationen på vad som faktiskt konsumeras. Det ses som ett bredare mått jämfört med det mer vanliga måttet KPI, som beräknas på en hypotetisk varukorg.
TT skriver att USA:s centralbank Federal Reserve ser PCE-måttet som det viktigaste prisökningsmåttet när beslut om framtida styrräntor ska fattas. Målet för centralbanken är att inflationen ska ligga på 2 procent.
Den så kallade underliggande inflationen, borträknat energi- och matkostnader, uppgick till 2,9 procent.
Siffrorna var i linje med vad analytikerna förväntade sig, enligt en undersökning som gjorts inför beskedet av Bloomberg.
Bloomberg gör också en poäng av att konsumtionen ökade mer än väntat i augusti, 0,4 procent, samtidigt som inflationen var stabil. Det ses som goda nyheter för den amerikanska ekonomin. Inför starten av börsdagen i USA på fredagen visar terminerna en svag uppgång.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
