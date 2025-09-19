Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Staten noterar posten på börsen

posten
Finska postverket Posti ska börsnoteras. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Posti, det finska postväsendet, ska börsnoteras. Det framgår av uppgifter som finska Statsårdet gått ut med på fredagen om planerna för finska posten.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“börsnotering av Posti Groups aktier kunna vara ett bra sätt att stödja Postis konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter”, skriver finska myndigheten Statsrådet.

MISSA INTE: Hasse Aro på TV3 vägrar gå i pension

ANNONS

Posten säljs av i delar

”Statens ansvarsfulla och långsiktiga ägarpolitik stöder Finlands konkurrenskraft, hållbara tillväxt och stabilitet genom de medel som en ägare har. Som ägare ska staten erbjuda bolagen i sin ägo naturliga utvecklingsvägar för att stödja deras tillväxt. Avsikten är att staten ska kvarstå som majoritetsägare i samband med den planerade börsnoteringen. Jag tror att processen också har en stimulerande inverkan på den ekonomiska aktiviteten och samhällsdebatten”, säger minister Joakim Strand, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Detta är ett steg i att göra den finska posthanteringen lönsam för skattebetalarna i Finland.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Värderas till 300 miljoner euro

”Den planerade börsnoteringen och den extra utdelning på 150 miljoner euro som Posti betalade i januari 2025 är ett led i finansieringsarrangemangen för investeringsprogrammet enligt regeringsprogrammet”, säger Maija Strandberg, överdirektör vid avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Enligt Bloomberg News ska man sälja aktier i Posti för mellan 100 och 150 miljoner euro, vilket skulle innebära en värdering för bolaget på 300-400 miljoner euro.

Ekonomiska rådgivare vid den planerade börsnoteringen är DNB Carnegie, Danske Bank och Nordea Bank.

ANNONS

Det rapporterar bland annat Placera.

Läs mer om ekonomi:

Ducka skattesmäll på din pension: “2 000 kronor mer – i månaden”

Så sparar experten till sin egen pension: “Som i Matrix”

7 000 kronor lägre pension, 2 000 kronor högre skatt – varje månad

Agnetha, 60 blev bedragen på alla sina pengar: ” Slakta en gris”


Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AffärAktieBörsenFinlandstaten
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS