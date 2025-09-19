Staten noterar posten på börsen

“börsnotering av Posti Groups aktier kunna vara ett bra sätt att stödja Postis konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter”, skriver finska myndigheten Statsrådet.

Posten säljs av i delar

”Statens ansvarsfulla och långsiktiga ägarpolitik stöder Finlands konkurrenskraft, hållbara tillväxt och stabilitet genom de medel som en ägare har. Som ägare ska staten erbjuda bolagen i sin ägo naturliga utvecklingsvägar för att stödja deras tillväxt. Avsikten är att staten ska kvarstå som majoritetsägare i samband med den planerade börsnoteringen. Jag tror att processen också har en stimulerande inverkan på den ekonomiska aktiviteten och samhällsdebatten”, säger minister Joakim Strand, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Detta är ett steg i att göra den finska posthanteringen lönsam för skattebetalarna i Finland.