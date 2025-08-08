Starkt slut för Wall Streets techbolag – Apples strategi funkar

Det breda indexet S&P 500 steg med 0,8 procent under fredagen. Teknikindex Nasdaq gick ännu bättre med en uppgång på 1 procent, en ny rekordnivå. Det industrityngda Dow Jones stängde på plus 0,5 procent.

Räntehoppet spirar igen på Wall Street, vilket ger fart åt kurserna. President Donald Trump nominerade på torsdagen Stephen Miran, ordförande för Council of Economic Advisers, till Federal Reserves styrelse.

Miran, som ofta har stått i linje med Trump, har tidigare antytt att Powell varit “för sen” med att sänka räntorna. Dessutom ger förra fredagens svaga jobbsiffror – som president Donald Trump rasade över – stöd för att en sänkning kan vara rätt väg att gå för USA redan i höst.

“Om Fed är på väg att sänka räntan, så tänker många investerare att det är bäst att inte gå emot den rörelsen”, säger Rick Meckler, partner på Cherry Lane Investments i New Vernon, New Jersey, till Reuters.

Det amerikanska börserna stängde inför helgen på plus. Lyfte gjorde Apple – vars politiska strategi verkar fungera.

Stark fredag för teknikbolagen

Apples Tim Cook besökte i veckan president Trump i Vita huset. Han kom med gåvor – både i form av symbolik och ett utlovat investeringspaket på 600 miljarder dollar i USA över de kommande fyra åren. Strategin anses minska de politiska hoten mot bolaget – och aktien har stadigt stigit. På fredagen stängde Apple upp över 4 procent.

Det har varit en tuffare vecka för krisande chip-jätten Intel, både ekonomiskt och politiskt. President Trump uppmanar Intels CEO Lip-Bu Tan att avgå efter anklagelser om att han har kopplingar till Kina. Aktien stängde dock svagt upp på fredagen.

AMD, som rapporterade i veckan med mixade resultat men positiv prognos, stängde också svagt upp på fredagen.

Elon Musk meddelade i veckan att Tesla satsar på AI-chip för realtidsbeslut och skrotar utvecklingen av sin träningsdator för självkörning. Den avancerade datorn användes för att träna Teslas självkörande system, men framtida chip ska klara både träning och körning. Teslas aktie stängde över 2 procent plus på fredagen.