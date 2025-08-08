Wall Street noterade en ny rekordnivå för Nasdaq när de amerikanska börserna gjorde helg. Bakom uppgången finns techvinster, förnyat hopp om räntesänkningar – och Apples nya politiska strategi.
Starkt slut för Wall Streets techbolag – Apples strategi funkar
Det breda indexet S&P 500 steg med 0,8 procent under fredagen. Teknikindex Nasdaq gick ännu bättre med en uppgång på 1 procent, en ny rekordnivå. Det industrityngda Dow Jones stängde på plus 0,5 procent.
Räntehoppet spirar igen på Wall Street, vilket ger fart åt kurserna. President Donald Trump nominerade på torsdagen Stephen Miran, ordförande för Council of Economic Advisers, till Federal Reserves styrelse.
Miran, som ofta har stått i linje med Trump, har tidigare antytt att Powell varit “för sen” med att sänka räntorna. Dessutom ger förra fredagens svaga jobbsiffror – som president Donald Trump rasade över – stöd för att en sänkning kan vara rätt väg att gå för USA redan i höst.
“Om Fed är på väg att sänka räntan, så tänker många investerare att det är bäst att inte gå emot den rörelsen”, säger Rick Meckler, partner på Cherry Lane Investments i New Vernon, New Jersey, till Reuters.
Stark fredag för teknikbolagen
Apples Tim Cook besökte i veckan president Trump i Vita huset. Han kom med gåvor – både i form av symbolik och ett utlovat investeringspaket på 600 miljarder dollar i USA över de kommande fyra åren. Strategin anses minska de politiska hoten mot bolaget – och aktien har stadigt stigit. På fredagen stängde Apple upp över 4 procent.
Läs även: Vita huset: Apple satsar 100 miljarder i USA
Det har varit en tuffare vecka för krisande chip-jätten Intel, både ekonomiskt och politiskt. President Trump uppmanar Intels CEO Lip-Bu Tan att avgå efter anklagelser om att han har kopplingar till Kina. Aktien stängde dock svagt upp på fredagen.
Läs även: Intel faller efter Trump-krav på vd:ns avgång
AMD, som rapporterade i veckan med mixade resultat men positiv prognos, stängde också svagt upp på fredagen.
Elon Musk meddelade i veckan att Tesla satsar på AI-chip för realtidsbeslut och skrotar utvecklingen av sin träningsdator för självkörning. Den avancerade datorn användes för att träna Teslas självkörande system, men framtida chip ska klara både träning och körning. Teslas aktie stängde över 2 procent plus på fredagen.
Men allt är inte bra
Trumps högre tullar på export från dussintals länder trädde i kraft denna vecka.
“Den andra sidan av myntet har varit tullarna, och hur de utvecklas är fortfarande osäkert. De är fortfarande under förhandling, och jag tror inte att särskilt många vill gå kort, med tanke på att det kan komma snabba vändningar i tullbeslut som nu ses som problematiska”, säger Rick Meckler till Reuters.
Investerare följer också noga utvecklingen i handeln mellan USA och Indien. New Delhi lade planerade köp av amerikanska vapen och flygplan på is – enligt tre indiska tjänstemän – efter att Trump höjde tullarna på indiska exportvaror till 50 procent i veckan.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
