Intel faller efter Trump-krav på vd:ns avgång

I den alltmer auktoritära stil som präglar USA under regenten Donald Trump har presidenten passerat ytterligare en gräns genom att kräva att en vd för ett privat storföretag avgår, konstaterar CNBC.

Det handlar som bekant om Intel och dess vd Lip-Bu Tan. I ett inlägg på sin egen plattform Truth Social skriver Trump att Lip-Bu Tan är ”i stark konflikt och måste avgå omedelbart. Det finns ingen annan lösning på detta problem”.

Handlades ned 5 procent

Efter det inlägget från presidenten sjönk Intels aktie i förhandeln och handlades sedan 5 procent lägre. Intel har inte kommenterar Trump-regimens utspel.

Lip-Bu Tan är färsk som vd för Intel och utsågs i mars, i ett försök av chiptillverkaren att återhämta sig från en vikande försäljning under den tidigare vd:n Pat Gelsinger.

Tidigare under veckan ifrågasatte Tom Cotton, republikansk senator från Arkansas, Tan utifrån hans kopplingar till kinesiska företag.

Cotton hänvisade till ett tidigare brottmål Cadence, där Tan var vd fram till 2021, var inblandat i.

