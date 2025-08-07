Intels aktie faller kraftigt sedan Donald Trump på Truth Social krävt att bolagets vd ska avgå och att han ”måste avgå omedelbart”.
Intel faller efter Trump-krav på vd:ns avgång
I den alltmer auktoritära stil som präglar USA under regenten Donald Trump har presidenten passerat ytterligare en gräns genom att kräva att en vd för ett privat storföretag avgår, konstaterar CNBC.
Det handlar som bekant om Intel och dess vd Lip-Bu Tan. I ett inlägg på sin egen plattform Truth Social skriver Trump att Lip-Bu Tan är ”i stark konflikt och måste avgå omedelbart. Det finns ingen annan lösning på detta problem”.
Krisande Intel säljer – hårt slag mot Ericsson. Dagens PS
Handlades ned 5 procent
Efter det inlägget från presidenten sjönk Intels aktie i förhandeln och handlades sedan 5 procent lägre. Intel har inte kommenterar Trump-regimens utspel.
Lip-Bu Tan är färsk som vd för Intel och utsågs i mars, i ett försök av chiptillverkaren att återhämta sig från en vikande försäljning under den tidigare vd:n Pat Gelsinger.
Tidigare under veckan ifrågasatte Tom Cotton, republikansk senator från Arkansas, Tan utifrån hans kopplingar till kinesiska företag.
Cotton hänvisade till ett tidigare brottmål Cadence, där Tan var vd fram till 2021, var inblandat i.
Bondpojken pajade värden för 1 600 miljarder för Intel. Dagens PS
Senatorn ville ”uttrycka oro”
Tom Cotton skrev till Intels styrelseordförande för att “uttrycka oro över säkerheten och integriteten i Intels verksamhet och dess potentiella inverkan på USA:s nationella säkerhet”.
“Intel är skyldigt att vara en ansvarsfull förvaltare av amerikanska skattebetalarnas pengar och att följa gällande säkerhetsregler”, skrev Cotton.
“Mister Tans kopplingar väcker frågor om Intels förmåga att uppfylla dessa skyldigheter.”
Senator Cotton frågade styrelseordföranden om bolaget krävt att Tan skulle lämna positioner i chiptillverkningar kopplade till det kinesiska kommunistpartiet, den kinesiska armén och ”andra oroande enheter i Kina”.
Enligt en rapport från Reuters i april ska Lip-Bu Tan ha investerar i ett antal kinesiska företag, där några ska ha direkta eller indirekta kopplingar till landets militär.
Högre vinst men nedskärningar
Intel överträffade förväntningarna kring sin vinst när bolaget rapporterade årets andra kvartal, men tillkännagav samtidigt flera nedskärningar.
I en PM tillkännagav Tan då nedskärningar i företagets gjuteriavdelning, som tillverkar chip för andra företag men redovisar en förlust på 3,17 miljarder dollar.
Intel ställde in planerade fabriksprojekt i Tyskland och Polen och gjorde neddragningar inom test- och monteringsverksamheten i Vietnam och Malaysia.
Lip-Bu Tan sade också att Intel ska bromsa och senarelägga byggandet av en chipfabrik i Ohio.
Brittiska bolaget slog Intel – siktar på Nvidia. Realtid
