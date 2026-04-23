Motvinden har nått ett av Nordens mest omskrivna techbolag. Med en massiv nedskärning på uppemot 200 anställda och en ny person vid rodret, inleder Remarkable ett kapitel präglat av besparingar.
Stålbad för techjätten: Remarkable säger upp 200 och byter vd
Det är egentligen ingen nyhet att bolagen bantar sin personal, det sker överallt. Pengar ska sparas och personal får gå.
Ett sådant bolag är Klarna som har satt som mål att kunna ha 1 000 färre anställda inom några år.
Det är dock ingenting mot techjätten Meta som enligt källor ska sparka 15 000 anställda, vilket är besparingar som kan slå mot 20 procent av personalstyrkan.
I grannlandet Norge går bolagen samma väg, där kan oljejätten Equinor sparka 5 000 av sin personal inom några år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott.
Remarkable blev enhörning
Samma utveckling sker hos uppmärksammade Remarkable – känt för sina digitala anteckningsböcker – och som blev enhörning 2022 genom att värderas till över en miljard dollar.
Sparkar 200 anställda
Techjätten har dock insett en annan verklighet på sistone – besparingar måste göras i takt med att lönsamheten rasar – vilket innebär att 200 anställda får sparken och bolaget byter vd.
”Vi måste acceptera verkligheten och justera kursen och organisationen till en nivå där vi är säkra på att vi kan driva verksamheten lönsamt och skapa rätt momentum”, säger ordförande Marius Juul Møller till norska Dagens Næringsliv.
Enligt honom handlar det helt enkelt om att ”ta kontroll över vårt eget öde”, genom att sparka ett par hundra anställda.
VD:n Philip Hess avgår efter två år på posten och Vegard Gullaksen Veiteberg tillträder som ny tillförordnad vd.
Priser ökar
De dåliga ekonomiska siffrorna har pågått i snart ett år och i takt med att priserna på komponenter går upp drabbar det bolag som Remarkable.
”Priset på framför allt minneschip har exploderat, vilket drabbar oss ganska hårt och direkt”, säger Marius Juul Møller vidare.
Även geopolitiska faktorer spelar in. Handelskonflikten mellan USA och Kina har påverkat leveranskedjorna, eftersom bolagets produkter tillverkas i Asien. Det har lett till osäkerhet kring både kostnader och produktion.
Går med förlust
Trots en omsättning på omkring fem miljarder kronor i fjol har bolaget gått från vinst till förlust.
Styrelsen beskriver situationen som ett resultat av ett “tuffare makroekonomiskt klimat”, där både global osäkerhet och minskad konsumentefterfrågan påverkar Remarkable.
