Stålbad för techjätten: Remarkable säger upp 200 och byter vd

Sparkar 200 anställda

Techjätten har dock insett en annan verklighet på sistone – besparingar måste göras i takt med att lönsamheten rasar – vilket innebär att 200 anställda får sparken och bolaget byter vd.

”Vi måste acceptera verkligheten och justera kursen och organisationen till en nivå där vi är säkra på att vi kan driva verksamheten lönsamt och skapa rätt momentum”, säger ordförande Marius Juul Møller till norska Dagens Næringsliv.

Enligt honom handlar det helt enkelt om att ”ta kontroll över vårt eget öde”, genom att sparka ett par hundra anställda.

ANNONS

VD:n Philip Hess avgår efter två år på posten och Vegard Gullaksen Veiteberg tillträder som ny tillförordnad vd.

Priser ökar

De dåliga ekonomiska siffrorna har pågått i snart ett år och i takt med att priserna på komponenter går upp drabbar det bolag som Remarkable.

”Priset på framför allt minneschip har exploderat, vilket drabbar oss ganska hårt och direkt”, säger Marius Juul Møller vidare.

Även geopolitiska faktorer spelar in. Handelskonflikten mellan USA och Kina har påverkat leveranskedjorna, eftersom bolagets produkter tillverkas i Asien. Det har lett till osäkerhet kring både kostnader och produktion.

Går med förlust

Trots en omsättning på omkring fem miljarder kronor i fjol har bolaget gått från vinst till förlust.

Styrelsen beskriver situationen som ett resultat av ett “tuffare makroekonomiskt klimat”, där både global osäkerhet och minskad konsumentefterfrågan påverkar Remarkable.

ANNONS

