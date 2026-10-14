Spotlight missade Avioneros ryska sajt – nu granskas rutinerna

Nu riktas nya frågor mot Spotlight Stock Market, som godkände bolaget trots att flera varningssignaler fanns.

Marknadsplatsen kände inte till att Avionero hade en ryskspråkig sajt som förmedlade inrikesflyg i Ryssland, rapporterar Affärsvärlden.

Upptäckte sajten först efter avslöjandet

Dagen innan teckningsperioden för Avioneros nyemission löpte ut avslöjade tidningen att bolagets ryska sajt förmedlade flygresor inom landet. Bland alternativen fanns flyg med Pobeda, ett helägt dotterbolag till det statskontrollerade flygbolaget Aeroflot.

Efter tidningens frågor stängdes sajten.

Spotlights kommunikationsansvarige Niclas Lindstrand uppger att marknadsplatsen inte kände till verksamheten.

”Nej. Det fick vi veta först när vi läste det i Affärsvärlden”, skriver han till tidningen.

Avionero hade genomgått den legala granskning som krävdes för noteringsgodkännandet. Efter avslöjandet hade Spotlight dock fler frågor till bolaget – som inte hann besvaras innan noteringen avbröts, rapporterar Affärsvärlden.