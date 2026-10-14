Spotlight Stock Market godkände Avionero för notering utan att känna till bolagets ryskspråkiga sajt. Nu ska marknadsplatsen se över sina granskningsrutiner efter den misslyckade börsintroduktionen.
Spotlight missade Avioneros ryska sajt – nu granskas rutinerna
Som Dagens PS tidigare har rapporterat går resesöktjänsten Avionero mot konkurs efter att bolaget misslyckats med att få in tillräckligt kapital inför sin planerade börsnotering.
Nu riktas nya frågor mot Spotlight Stock Market, som godkände bolaget trots att flera varningssignaler fanns.
Marknadsplatsen kände inte till att Avionero hade en ryskspråkig sajt som förmedlade inrikesflyg i Ryssland, rapporterar Affärsvärlden.
Upptäckte sajten först efter avslöjandet
Dagen innan teckningsperioden för Avioneros nyemission löpte ut avslöjade tidningen att bolagets ryska sajt förmedlade flygresor inom landet. Bland alternativen fanns flyg med Pobeda, ett helägt dotterbolag till det statskontrollerade flygbolaget Aeroflot.
Efter tidningens frågor stängdes sajten.
Spotlights kommunikationsansvarige Niclas Lindstrand uppger att marknadsplatsen inte kände till verksamheten.
”Nej. Det fick vi veta först när vi läste det i Affärsvärlden”, skriver han till tidningen.
Avionero hade genomgått den legala granskning som krävdes för noteringsgodkännandet. Efter avslöjandet hade Spotlight dock fler frågor till bolaget – som inte hann besvaras innan noteringen avbröts, rapporterar Affärsvärlden.
Ska granska sina egna rutiner
Spotlight ska nu undersöka varför den ryska sajten inte upptäcktes under granskningen.
”Vi arbetar ständigt med att förbättra våra granskningsprocesser och utvärderar löpande hur de kan utvecklas. I det här fallet är frågan varför vi inte upptäckte den ryska sajten utan Affärsvärldens hjälp”, skriver Niclas Lindstrand.
Han tillägger att marknadsplatsen behöver se över varför uppgifterna inte kom fram tidigare.
Flera ekonomiska varningssignaler
Den ryska verksamheten var inte den enda omständighet som väckte frågor inför noteringen. Spotlight kände enligt Affärsvärlden även till att ett lån från Almi hade gått till inkasso och att bolagets revisor hade lämnat anmärkningar två år i rad.
Marknadsplatsen kände också till att en nyemission i april hade avbrutits och därefter gjorts om till halva priset.
Spotlights krav är att ett bolag ska ha rörelsekapital för minst tolv månaders verksamhet efter noteringen, enligt Spotlight.
För Avionero innebar det att emissionen behövde inbringa minst 6 miljoner kronor.
Tunn kapitalbuffert väcker frågor
Vid den lägsta tillåtna nivån skulle bolaget enligt Affärsvärldens beräkningar få omkring 4 miljoner kronor kvar efter emissionskostnader och kvittning av brygglånet. Under första halvåret 2026 förbrukade verksamheten cirka 3,3 miljoner kronor.
Spotlight ser dock inget skäl att ändra kapitaliseringskravet. Bolaget hade lämnat en likviditetsbudget som enligt marknadsplatsen visade att pengarna skulle räcka i tolv månader om emissionen tecknades tillräckligt väl.
Avionero skulle betala 195 000 kronor i noteringsavgift till Spotlight, bland annat för att täcka externa granskningar.
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