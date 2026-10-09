Avionero skulle noteras på Spotlight i oktober men fick inte in tillräckligt med kapital. Nu uppger grundaren Lars Kristensson att bolaget går mot konkurs. I ett inlägg på Facebook riktar han hård kritik mot medierapporteringen och den efterföljande stormen i sociala medier.
Avionero går i konkurs – efter misslyckade börsnoteringen
Börsplanerna blev kortvariga för flygsöktjänsten Avionero. Efter att nyemissionen misslyckats med att nå sin lägsta teckningsnivå kommer nu nästa bakslag för det Malmöbaserade bolaget.
I ett inlägg på Facebook skriver medgrundaren Lars Kristensson att Avionero är konkursmässigt och att han inte ser någon annan utväg än att ansöka om konkurs.
Han beskriver också hur bolaget hamnade i en negativ spiral efter kritisk rapportering om den planerade börsnoteringen. Enligt Kristensson innehöll rapporteringen sakfel och missvisande vinklar. Han hävdar att kritiken därefter spreds vidare och övergick i hån och personangrepp från finansprofiler på plattformen X.
Påståendena är Kristenssons egen beskrivning av händelseförloppet.
Misslyckad emission blev en ekonomisk återvändsgränd
Avionero skulle ta in 7,2 miljoner kronor inför noteringen på Spotlight Stock Market. Men när teckningsperioden löpte ut den 30 september hade bolaget inte nått minimikravet på 6 miljoner kronor. Därmed stoppades både emissionen och börsplanerna.
Hälften av erbjudandet var säkrat genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och andra investerare. Det räckte inte för att rädda noteringen.
Avionero hade fått ett villkorat godkännande från Spotlight den 15 september. Den första handelsdagen var planerad till den 13 oktober, men förutsatte bland annat att bolaget fick in tillräckligt med kapital för att finansiera verksamheten i minst tolv månader.
Affärsvärlden hade tio varningsflaggor
Den uteblivna noteringen kom efter en kritisk granskning av bolaget. Affärsvärldens IPO-guide identifierade tio varningsflaggor i noteringsunderlaget.
Bland annat pekade tidningen på höga emissionskostnader, svaga finanser och osäkerhet kring bolagets framtida kapitalbehov. Emissionskostnaderna uppskattades till omkring 1,3 miljoner kronor, motsvarande 18,9 procent av erbjudandet.
Affärsvärlden lyfte också fram att Avionero hade en omsättning på omkring 230 000 kronor under en tolvmånadersperiod och att bolaget sedan starten hade tagit in cirka 54 miljoner kronor i kapital.
Bolaget har invänt mot delar av kritiken. I en kommentar till tidningen framhöll Avionero att bolaget hade följt Spotlights krav på noteringsmemorandumet och att kostnaderna under första halvåret 2026 inte var representativa för den normala driften.
Grundaren: Medierapporteringen fick stora konsekvenser
I Facebookinlägget beskriver Kristensson hur kritiken enligt honom spreds till andra publikationer och därefter till finansprofiler på X. Han hävdar att delar av rapporteringen byggde på felaktiga uppgifter och att diskussionen övergick i hån och personangrepp.
Kristensson skriver att bolaget snabbt lämnade in ett klagomål på fyra sidor med invändningar mot faktauppgifter och vinklar i rapporteringen. Men enligt honom var skadan redan skedd när andra medier hade plockat upp uppgifterna.
Han beskriver utvecklingen som en omfattande smutskastningskampanj och hävdar att den gjorde bolaget omöjligt att investera i. Till slut hade styrelsen enligt honom inget annat val än att försätta bolaget i konkurs.
”Det här var 17 års arbete och uppoffringar – borta på några dagar”, skriver Kristensson i inlägget.
Avionero grundades 2015 och utvecklade en AI-baserad tjänst för att jämföra flygresor. Inför den planerade noteringen hade bolaget också börjat undersöka möjligheten att licensiera sin sökteknik till flygbolag och resebyråer.
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