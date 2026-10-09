Avionero går i konkurs – efter misslyckade börsnoteringen

I ett inlägg på Facebook skriver medgrundaren Lars Kristensson att Avionero är konkursmässigt och att han inte ser någon annan utväg än att ansöka om konkurs.

Han beskriver också hur bolaget hamnade i en negativ spiral efter kritisk rapportering om den planerade börsnoteringen. Enligt Kristensson innehöll rapporteringen sakfel och missvisande vinklar. Han hävdar att kritiken därefter spreds vidare och övergick i hån och personangrepp från finansprofiler på plattformen X.

Påståendena är Kristenssons egen beskrivning av händelseförloppet.

Misslyckad emission blev en ekonomisk återvändsgränd

Avionero skulle ta in 7,2 miljoner kronor inför noteringen på Spotlight Stock Market. Men när teckningsperioden löpte ut den 30 september hade bolaget inte nått minimikravet på 6 miljoner kronor. Därmed stoppades både emissionen och börsplanerna.

Hälften av erbjudandet var säkrat genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och andra investerare. Det räckte inte för att rädda noteringen.

Avionero hade fått ett villkorat godkännande från Spotlight den 15 september. Den första handelsdagen var planerad till den 13 oktober, men förutsatte bland annat att bolaget fick in tillräckligt med kapital för att finansiera verksamheten i minst tolv månader.