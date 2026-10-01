Avionero ställer in börsnoteringen – fick inte in pengarna

”Styrelsen i Avionero har idag beslutat om att avbryta Noteringsprocessen då lägsta gräns i emissionen inte har uppnåtts”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen omfattade totalt 7,2 miljoner kronor och hälften var på förhand säkrad genom teckningsförbindelser. Trots det räckte intresset alltså inte för att nå minimigränsen.

De investerare som redan anmält sig behöver inte betala och blir inte aktieägare i bolaget, enligt Avionero.

Avionero, som grundades 2015 och har sitt säte i Malmö, driver en tjänst för att söka flygresor. Bolaget säljer inte själva resorna utan skickar kunder vidare till andra aktörer.

Omsättningen är dock fortfarande mycket låg. Enligt Affärsvärldens genomgång omsatte bolaget omkring 0,2 miljoner kronor, medan man sedan starten tagit in omkring 54 miljoner kronor i kapital. Affärsvärldens IPO-guide har riktat hård kritik mot bolagets noteringsunderlag. Tidningen identifierade tio så kallade flaggor, bland annat höga emissionskostnader, svaga finanser, framtida kapitalbehov och ett omoget bolag.

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