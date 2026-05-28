Breda nedgångar i Asien – oljan stiger

Flera internationella medier har under natten, med hänvisning till källuppgifter, rapporterat om att USA attackerat iranska mål kring Hormuzsundet.

Parallellt har börsindex i Asien fallit brett. Hongkongbaserade Hang Seng ser en av dagens större nedgångar, och ligger inför lunchtid på minus 2,0 procent. Börserna i kinesiska Shanghai och Shenzhen backar med 0,3 respektive 0,7 procent.

I Sydkorea går Kospi ned med 1,2 procent. På Tokyo-börsen i Japan rör sig Nikkei 225 kring nollan medan bredare Topix backar 0,2 procent.

Samtidigt stiger både brent- och WTI-oljan med cirka 3 procent i terminshandeln för juli, och kostar kring 97,3 respektive 91,7 dollar per fat, enligt CNBC.