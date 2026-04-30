Svenska sparare passade på att handla aktier när börsen föll i mars och har under april cachat hem sina vinster.
Spararnas dippköp på börsen – ett lyckokast
”Nordnets kunder var nettoköpare under varje handelsdag under en väldigt stökig marsmånad och givet den snabba börsåterhämtningen kan vi återigen konstatera att strategin att köpa på börsnedgångar ännu en gång fallit väl ut, åtminstone i det korta perspektivet”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg.
Missa inte: 80-årspresenten: Rally i kungens aktier – upp 73 procent DagensPS
Spararna köper banker och verkstadsbolag
Överlag har aktier i svenska verkstadsbolag och banker lockat köparna på Stockholmsbörsen i april. Även amerikanska techjätten Microsoft, som rasade med över 30 procent på kort tid till följd av AI-frossa och börsoro, finns med på köplistan för månaden.
Tydligt är att spararna lyckats tajma marknaden. Aktien i Microsoft har fått ett uppsving efter det kraftiga tappet.
Den amerikanska chipbjässen Nvidia har också studsat upp rejält, plus 25 procent från botten i mars, och återfinns på säljlistan.
Läs även: Småspararfavoriten: ”Tuffaste tiden på börsen i min karriär” DagensPS
Mest handlade aktierna hos Nordnet i april:
|Mest köpta
|Mest sålda
|Handelsbanken
|Advanced Micro Devices
|Investor
|Sinch
|Volvo
|Nvidia
|Swedbank
|Bioarctic
|Axfood
|Embracer
|Cibus Nordic Real Estate
|Storytel
|Microsoft
|Nebius
|Nordea
|Castellum
|Atlas Copco
|Millicom
|SEB
|Aker BP
Nedgångar och omallokeringar präglar även börshandeln hos konkurrerande Avanza.
”Börsen har återhämtat sig med besked sedan botten i mars och Stockholmsbörsens generalindex (OMXSGI) är hittills upp över 4 procent i april. Men vi var upp betydligt mer innan rapportsäsongen drog in som en kylig vårvind. Aktiespararna räds dock inte nedgångar som tillsammans med omallokeringar är temat för denna månads handel”, säger Elin Wiker, börsstrateg på Avanza.
Spararna tar tillfället i akt att fiska upp aktier som fallit tungt, man går från ”utdelningsjakt till rapportfiske”, konstaterar hon.
”Börsen står på höga nivåer och aktiespararna verkar då extra benägna att fylla på i sina befintliga kärninnehav som Investor, AstraZeneca och Volvo”, säger Wiker.
Missa inte: Domen mot Stockholmsbörsen: ”Ser skitruttet ut” DagensPS
Mest handlade aktierna hos Avanza i april:
|Mest köpta
|Mest sålda
|Investor B
|Sivers Semiconductors
|Avanza
|Handelsbanken A
|Microsoft
|Swedbank A
|Volvo B
|Nvidia
|AstraZeneca
|Nordea Bank SE
|Axfood
|EQT
|Investor A
|Advanced Micro Devices
|Boliden
|Sinch
|Klarna Group
|Castellum
|Electrolux B
|SSAB B
Läs mer: Så går det för dina bankaktier – ägs av 670 000 småsparare DagensPS
Läs vidare: Svårt att välja aktie? Här är 19 favoriter på Stockholmsbörsen DagensPS