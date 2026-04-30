Spararnas dippköp på börsen – ett lyckokast

Missa inte: 80-årspresenten: Rally i kungens aktier – upp 73 procent DagensPS

Spararna köper banker och verkstadsbolag

Överlag har aktier i svenska verkstadsbolag och banker lockat köparna på Stockholmsbörsen i april. Även amerikanska techjätten Microsoft, som rasade med över 30 procent på kort tid till följd av AI-frossa och börsoro, finns med på köplistan för månaden.

Tydligt är att spararna lyckats tajma marknaden. Aktien i Microsoft har fått ett uppsving efter det kraftiga tappet.

Den amerikanska chipbjässen Nvidia har också studsat upp rejält, plus 25 procent från botten i mars, och återfinns på säljlistan.

