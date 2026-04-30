Spararnas dippköp på börsen – ett lyckokast

Spararna passade på att först bottenfiska och sedan plocka hem vinstern på börsen.

Svenska sparare passade på att handla aktier när börsen föll i mars och har under april cachat hem sina vinster.

”Nordnets kunder var nettoköpare under varje handelsdag under en väldigt stökig marsmånad och givet den snabba börsåterhämtningen kan vi återigen konstatera att strategin att köpa på börsnedgångar ännu en gång fallit väl ut, åtminstone i det korta perspektivet”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg.

Spararna köper banker och verkstadsbolag

Överlag har aktier i svenska verkstadsbolag och banker lockat köparna på Stockholmsbörsen i april. Även amerikanska techjätten Microsoft, som rasade med över 30 procent på kort tid till följd av AI-frossa och börsoro, finns med på köplistan för månaden.

Tydligt är att spararna lyckats tajma marknaden. Aktien i Microsoft har fått ett uppsving efter det kraftiga tappet.

Den amerikanska chipbjässen Nvidia har också studsat upp rejält, plus 25 procent från botten i mars, och återfinns på säljlistan. 

Mest handlade aktierna hos Nordnet i april:

Mest köptaMest sålda
HandelsbankenAdvanced Micro Devices
InvestorSinch
VolvoNvidia
SwedbankBioarctic
AxfoodEmbracer
Cibus Nordic Real EstateStorytel
MicrosoftNebius
NordeaCastellum
Atlas CopcoMillicom
SEBAker BP

Nedgångar och omallokeringar präglar även börshandeln hos konkurrerande Avanza.

”Börsen har återhämtat sig med besked sedan botten i mars och Stockholmsbörsens generalindex (OMXSGI) är hittills upp över 4 procent i april. Men vi var upp betydligt mer innan rapportsäsongen drog in som en kylig vårvind. Aktiespararna räds dock inte nedgångar som tillsammans med omallokeringar är temat för denna månads handel”, säger Elin Wiker, börsstrateg på Avanza.

Spararna tar tillfället i akt att fiska upp aktier som fallit tungt, man går från ”utdelningsjakt till rapportfiske”, konstaterar hon.

”Börsen står på höga nivåer och aktiespararna verkar då extra benägna att fylla på i sina befintliga kärninnehav som Investor, AstraZeneca och Volvo”, säger Wiker.

Mest handlade aktierna hos Avanza i april:

Mest köptaMest sålda
Investor BSivers Semiconductors
AvanzaHandelsbanken A
MicrosoftSwedbank A
Volvo BNvidia
AstraZenecaNordea Bank SE
AxfoodEQT
Investor AAdvanced Micro Devices
BolidenSinch
Klarna GroupCastellum
Electrolux BSSAB B

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

