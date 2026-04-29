Hagströmer avslöjar: Därför dissar Avanza Tyskland

In i Danmark redan 2027

”I Danmark finns en riktigt börskultur”, säger finansnestorn i morgonprogrammet om varför satsningen görs just där.

”Det finns också motsvarande ISK-modellen”.

Att antalet börsbolag har minskat i Danmark är samtidigt inget som Avanzas ordförande oroas för. Han påpekar att danskarna är duktiga och nyfikna på att handla på utländska börser.

Redan 2027 är tanken att den svenska nätmäklarens plattform med 2,2 miljoner kunder ska finnas i Danmark.

Därför valde Avanza bort Tyskland

Så varför valde man då bort Tyskland?

Enligt Sven Hagströmer är landet trots sin storlek hopplöst efter.

”Tyskland har inte ens en pensionsreform, Friedrich Mertz har jätteproblem. De har heller inte särsbeskattning, det införde vi i Sverige 1971″.

”Förutsättningarna finns inte”, avslutar Avanzas ordförande med att konstatera och grusar därmed alla aktieägares drömmar som hoppas på att Tyskland kan stå snart på tur.

