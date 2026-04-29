Förra veckan berättade svenska nätmäklaren Avanza att man valt Danmark som första land att expandera i utanför sin svenska hemmamarknad.
Hagströmer avslöjar: Därför dissar Avanza Tyskland
Många aktieägare och experter hade tippat på att det istället skulle bli den betydligt större tyska marknaden – nu avslöjar Avanzas (börskurs Avanza) ordförande Sven Hagströmer varför det inte blev så.
Läs även: Avanza blir av med köprådet – men Nordnet behåller sitt – Dagens PS
Aktien föll på besked om utlandssatsningen
”Jag vet också att det finns ett land som heter Tyskland”, säger Sven Hagströmer med ett leende i mungipan i DiTV börsmorgon.
Uttalandet kommer i samband med att Avanzas nya Danmarks-satsning kommer på tal.
Nyheten kommunicerades i samband med nätmäklarens kvartalsrapport förra veckan.
Rapportdagen blev en besvikelse för aktiekursen och nu spekuleras i om utlandsäventyret – och just valet av Danmark istället för Tyskland bidrog till fallet.
In i Danmark redan 2027
”I Danmark finns en riktigt börskultur”, säger finansnestorn i morgonprogrammet om varför satsningen görs just där.
”Det finns också motsvarande ISK-modellen”.
Att antalet börsbolag har minskat i Danmark är samtidigt inget som Avanzas ordförande oroas för. Han påpekar att danskarna är duktiga och nyfikna på att handla på utländska börser.
Redan 2027 är tanken att den svenska nätmäklarens plattform med 2,2 miljoner kunder ska finnas i Danmark.
Därför valde Avanza bort Tyskland
Så varför valde man då bort Tyskland?
Enligt Sven Hagströmer är landet trots sin storlek hopplöst efter.
”Tyskland har inte ens en pensionsreform, Friedrich Mertz har jätteproblem. De har heller inte särsbeskattning, det införde vi i Sverige 1971″.
”Förutsättningarna finns inte”, avslutar Avanzas ordförande med att konstatera och grusar därmed alla aktieägares drömmar som hoppas på att Tyskland kan stå snart på tur.
Läs även: Sverige petas från topplistan – oväntat land som nu har lägre statsskuld – Dagens PS