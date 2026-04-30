80-årspresenten: Rally i kungens aktier – upp 73 procent

Kungabarnens portfölj lyfter också

Kungabarnens portfölj på börsen, den så kallade Gluonen, har enligt Di också gått bra på börsen och har i dag ett värde på cirka 80 miljoner kronor.

I en intervju inför födelsedagen med SVT gör kungen klart att han inte, trots sina nu fyllda 80 år, inte har några planer på att pensionera sig.

”Jag kan inget annat”, säger kungen som även berättar om sin förvåning när den danska drottningen Margrethe II abdikerade.

ANNONS

Tänker sitta kvar på tronen i Sverige

Men själv avfärdar han tanken på att lämna sitt ämbete alltså och gå i pension.

På födelsedagen i dag uppges hans schema vara fullspäckat och hans värsta mardröm vore om det börjar regna.

”Det vore en katastrof…”

Kungen har i dag medverkat i Sveriges Radios ”Tankar för dagen”. I P1-programmet på sin bemärkelsedag delar kungen under fem minuter ett minne med svenska folket från hans tid i marinen.

Händelse som etsat sig fast i minnet

Kungen var 20 år då. Året var 1966 och marinen åkte på en resa jorden runt. På kajen i Sydney träffar kungen en väderbiten man, och det som slog kungen där och då var att kungen fick vara helt anonym.

Även om händelsen där och då kändes ”obetydlig” har det slagit honom efteråt varför just denna händelse satte så djupt avtryck i honom.

”Under årens lopp har jag funderat på varför och ibland tänkt att detta möte delvis hade en personlig betydelse. Att det var en av de få gånger i mitt liv då jag framstått som helt anonym”, berättar kungen i Sveriges Radio i programmet, som sänds även klockan 08.25 och 20.50 i kväll.

ANNONS

