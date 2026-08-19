Breda nedgångar i Asien – robotbolag rusar

I Tokyo i Japan backar Nikkei 225 med 2,6 procent medan bredare Topix tappar 2,7 procent.

I Sydkorea går handeln ännu sämre: Vid lunch är Kospi nere med hela 5,6 procent.

Även börserna i Kina har en svajig onsdag. Shenzhen backar med 3,5 procent och Shanghai går ned 1,8 procent. Shanghai-baserade nynoterade Unitree Robotics – som tillverkar människoliknande robotar – rusar dock med över 500 procent under sin första dag på börsen, rapporterar CNBC.

Hongkong-baserade Hang Seng står på oförändrad nivå.