Breda nedgångar i Asien – robotbolag rusar
Börserna i Asien har en motig onsdag, med flera kraftiga nedgångar.
Mot strömmen går ett kinesiskt robotföretag som rusar direkt efter notering.
I Tokyo i Japan backar Nikkei 225 med 2,6 procent medan bredare Topix tappar 2,7 procent.
I Sydkorea går handeln ännu sämre: Vid lunch är Kospi nere med hela 5,6 procent.
Även börserna i Kina har en svajig onsdag. Shenzhen backar med 3,5 procent och Shanghai går ned 1,8 procent. Shanghai-baserade nynoterade Unitree Robotics – som tillverkar människoliknande robotar – rusar dock med över 500 procent under sin första dag på börsen, rapporterar CNBC.
Hongkong-baserade Hang Seng står på oförändrad nivå.